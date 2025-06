State pensando di dotarvi di un terminale di pagamento elettronico per la vostra attività? Allora questa è l’occasione giusta per fare il primo passo. Acquistando oggi un terminale myPOS, potrete approfittare di una promozione davvero vantaggiosa: i primi 1000€ di transazioni saranno completamente esenti da commissioni. È un’opportunità pensata appositamente per chi desidera iniziare a utilizzare un POS senza preoccuparsi, almeno inizialmente, dei costi sulle operazioni. Grazie a questa iniziativa, potete sperimentare l’efficienza del sistema myPOS con la massima libertà e senza spese extra sui primi incassi.

Primi 1000€ senza commissioni, come approfittarne?

La promozione è valida per tutti i commercianti che ordinano o attivano il loro primo terminale myPOS e aprono un conto myPOS tra il 1° e il 30 giugno 2025. Una volta completati questi passaggi, avrete tempo fino al 31 luglio 2025 per elaborare pagamenti fino a un totale di 1000€ utilizzando il vostro nuovo dispositivo, uno dei servizi online myPOS o la soluzione digitale myPOS Glass. Se rispettate questi requisiti, riceverete il rimborso completo delle commissioni di transazione relative ai primi 1000€ incassati. Il rimborso verrà accreditato direttamente sul vostro conto myPOS entro la fine di agosto 2025, senza necessità di ulteriori richieste o documentazioni.

Potete scegliere con la massima libertà il POS portatile che meglio si adatta alle vostre esigenze: dal più compatto e conveniente myPOS Go 2, ideale per chi ha bisogno di un POS portatile ed economico, fino al più avanzato myPOS Ultra, perfetto per le attività che richiedono prestazioni elevate e funzionalità complete. Indipendentemente dal modello scelto, l’offerta si applica a tutti i dispositivi, permettendovi così di beneficiare dello stesso vantaggio economico e operativo, qualunque sia il vostro settore o volume di transazioni previsto.

In un momento in cui accettare pagamenti elettronici è sempre più importante per rispondere alle esigenze della clientela, iniziare con myPOS può rappresentare un vero punto di svolta per la vostra attività. Approfittare della promozione significa non solo risparmiare sulle prime transazioni, ma anche testare un sistema affidabile, flessibile e pensato per accompagnarvi nella gestione quotidiana dei pagamenti. Non perdete questa occasione: attivate oggi stesso il vostro primo POS myPOS e scoprite tutti i vantaggi di una soluzione professionale, accessibile e senza commissioni sui primi 1000€.

