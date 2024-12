Wildix lancia Sales Elevate Lab per aumentare il successo delle vendite di UC&C

“Sales Elevate Lab per me non è solo un programma, ma un progetto di passione nato dai miei anni di esperienza nel settore" ha affermato Alberto Benigno, CSO di Wildix. "Con questa iniziativa, mi impegno a condividere le preziose lezioni apprese durante la mia carriera, aiutando i professionisti delle vendite a distinguersi in un mercato sempre più competitivo e imprevedibile. Questo programma è progettato per potenziare ogni partecipante, indipendentemente dal punto in cui si trova nel proprio percorso di vendita o dai prodotti che offre, affinché trovi la propria strada verso il successo".