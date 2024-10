MyPOS Pro: terminale autonomo con Android e stampante, in offerta a meno di 200€

Possedete un'attività e desiderate portarla a un livello superiore dotandovi di uno dei migliori POS portatili sul mercato? Il MyPOS Pro non è una scelta sbagliata! Si tratta di un terminale all'avanguardia con sistema operativo Android, stampante integrata, ampio schermo touch e, soprattutto, nessun canone mensile o vincoli contrattuali. Questo top di gamma, attualmente scontato di 50€, è disponibile a soli 199€ anziché 249€ sul sito ufficiale.

Vedi offerta su MyPOS

MyPOS Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Una delle caratteristiche distintive di MyPOS Pro è la sua totale autonomia. Non necessita di uno smartphone per funzionare, grazie alla connettività tramite scheda SIM 4G integrata e gratuita, che garantisce una connessione continua senza costi aggiuntivi. Se preferite, potete comunque utilizzare la rete Wi-Fi per accedere all'AppMarket incluso e scaricare le app necessarie per gestire al meglio la vostra attività. Questo POS è progettato per offrire flessibilità, permettendovi di gestire il business ovunque vi troviate, con la garanzia di un sistema operativo Android e un processore quad-core che mantengono il dispositivo sempre operativo.

Per quanto riguarda la velocità, MyPOS Pro non delude. Grazie alla stampante termica integrata, gli ordini vengono elaborati rapidamente e gli scontrini emessi in pochi secondi, garantendo un’esperienza fluida sia per voi che per i vostri clienti. Il dispositivo è dotato di una batteria a lunga durata, progettata per supportare un uso intensivo durante tutta la giornata, senza la necessità di frequenti ricariche. Che siate al negozio, in un bar o a un evento all'aperto, potete sempre contare su MyPOS Pro per ricevere pagamenti in maniera rapida e professionale.

Infine, il MyPOS Pro è accompagnato da un’offerta: l’apertura di un conto aziendale gratuito con IBAN dedicato. Con pochi passaggi, potete registrarvi online e iniziare a ricevere pagamenti in meno di 3 secondi direttamente sul vostro conto myPOS, senza costi aggiuntivi. Inoltre, avrete accesso a una carta Mastercard business gratuita, che vi permetterà di gestire le vostre operazioni aziendali e fare acquisti o prelievi. Tutto questo senza alcun canone mensile, offrendo una soluzione semplice e conveniente per chiunque voglia ottimizzare la gestione dei pagamenti della propria attività.

Vedi offerta su MyPOS