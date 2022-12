Il NOC – Network Operation Center è una componente imprescindibile per le aziende, che si occupa di gestire reti complesse e fornire all’IT strumenti di monitoraggio e gestione di incidenti. Ne abbiamo parlato con Isabella Scisciò, Network & Edge Practice Leader di Kyndryl Italia, fornitore di servizi di centri operativi.

NOC Kyndryl

Il Network Operation Center si configura come un importante alleato per minimizzare le interruzioni di servizio e riportare i sistemi online nel minor tempo possibile. Ogni reparto IT dovrebbe sfruttare la potenza di questo centro di gestione, fondamentale per garantire il corretto funzionamento della catena di servizi network. Le realtà che dispongono di reti complesse, con componenti on-premise e in cloud, uffici remoti e connettività IoT devono poter contare sulle capacita di un NOC.

Solitamente il centro di gestione è organizzato in tre livelli: il primo comprende tutta la parte di monitoraggio e individuazione di problemi; il secondo e il terzo si occupano, a fronte di un allarme, di risolvere i problemi, individuando l’entità della minaccia e le possibili soluzioni da applicare. Il terzo livello, in particolare, è quello che mantiene un canale diretto con produttori e laboratori di risposta agli eventi.

NOC Kyndryl

Un NOC è pensato per monitorare continuamente lo stato della rete. Il primo livello va sempre mantenuto attivo per garantire continuità dei servizi e offrire report in tempo reale; inoltre, se integrato con soluzioni di automazione e manutenzione predittiva, in molti casi può agire in autonomia sul problema. Nel caso in cui la risposta del primo livello non sia sufficiente, il secondo subentra a seguito di notifiche per effettuare una problem determination più approfondita, sfruttando competenze specifiche e sistemi di reperibilità per urgenze che necessitano di intervento umano.

Kyndryl fornisce il NOC come servizio per i propri clienti attraverso una struttura centralizzata che permette all’azienda di gestire più reti contemporaneamente. Affidarsi a un fornitore per la gestione della propria rete rimuove complessità e riduce i costi legati sia all’acquisizione di figure specializzate, sia alla gestione di turnazioni e interventi.

Basta un confronto veloce per comprendere il vantaggio di una gestione esterna: il primo livello, che deve essere sempre attivo, richiede un minimo di 10 persone dedicate al monitoraggio della rete. Il numero poi può aumentare a seconda della grandezza e della complessità della rete.

NOC Kyndryl

Esternalizzare il NOC e servirsi di un fornitore come Kyndryl permette di avere un team specializzato a disposizione con competenze su svariate tecnologie e ambienti, senza doversi accollare i costi e la gestione di prodotti spesso appartenenti a vendor diversi.