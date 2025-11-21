Avatar di MarioRossi1 38
0
Il fatto e' che in un mondo pesantemente dematerializzato stare in ufficio serve solo per prendere il caffe' con i colleghi, e farlo 5 giorni a settimana e' inutile
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite ML Beast #991 0
0
figurati se in Italia di medda con aziende di medda non si evolvono
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di pifferaio87 22
0
figurarsi in Italia di medda con aziende di medda e dirigenti di medda se non si evolvono
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Bug Guru #708 0
0
figurarsi in Italia di medda con aziende di medda e dirigenti di medda se non si evolvono
Peccato che sono più le big tech, soprattutto americane, che stanno premendo sul ritorno all' ufficio, mentre in Italia le PPAA, uffici statali che fanno meno del minimo, concedono molto lo smart working... quindi per una volta Italia di medda non vale.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Sys_Master #699 0
0
Peccato che sono più le big tech, soprattutto americane, che stanno premendo sul ritorno all' ufficio, mentre in Italia le PPAA, uffici statali che fanno meno del minimo, concedono molto lo smart working... quindi per una volta Italia di medda non vale.
Hai un impiego pubblico o parli solo per luoghi comuni? Io lavoro nella PA e ti assicuro che da lavorare ce n'è. E lo smart working lo concedono molto dici? Anche qui parli per sentito dire immagino. Noi abbiamo un giorno a settimana di smart,ma questo dipende dal singolo ente, alcuni concedono di più, altri meno. Dovremmo smetterla di farci la guerra a vicenda e fare a gara per chi lavora di più, come se spaccarsi la schiena e tornare a casa distrutti fosse un orgoglio.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Zeringo 103
0
Ed in cosa dovrebbero "evolversi"? 🤔
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Java_Mod #427 0
0
Peccato che sono più le big tech, soprattutto americane, che stanno premendo sul ritorno all' ufficio, mentre in Italia le PPAA, uffici statali che fanno meno del minimo, concedono molto lo smart working... quindi per una volta Italia di medda non vale.
Non sei molto informato. La pubblica amministrazione prevede lo smart working come modalità regolare di lavoro, è vero, con tanto di normative e circolari via via sempre più favorevoli, tuttavia lascia la piena discrezionalità su come, quando e quanti giorni al mense assegnare ai dirigenti, dirigenti che ovviamente vogliono il personale in ufficio e osteggtiano più possibile lo smart working
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Tech_Lord #382 0
0
Si lavora troppo a lungo. C'è un esercito di mid-management over 50 la cui unica mansione è controllare il lavoro dei sottoposti. La presenza è un alibi perfetto per tutti; l'obiettivo non è stato raggiunto? Non é colpa nostra perché X risorse sono state in presenza per Y giorni quindi l'effort é stato sottostimato. Se si lavorasse tutti in smart allora sì che ciascuno sarebbe responsabile dei propri obiettivi
Questo commento è stato nascosto automaticamente.