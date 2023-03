Synology ha annunciato l’apertura del suo nuovo store online nell’Unione Europea. Il Synology Store offre una piattaforma Web ufficiale presso la quale i clienti possono acquistare ricambi e accessori destinati a espandere i prodotti dell’azienda.

Molti dei prodotti di Synology (in particolare i Nas più evoluti, destinati al mercato professionale), offrono infatti molte opzioni di aggiornamento ed espansione, che consentono per esempio di incrementare la memoria Ram a disposizione del device, oppure di effettuare un upgrade della connettività di rete aggiungendo una scheda ad alte prestazioni (10 GbE), che si aggiunge alle porte native presenti sui dispositivi.

Non mancano neppure le licenze per i prodotti software opzionali dell’azienda, come Surveillance Station, MailPlus o Virtual Machine Manager.

Inoltre, lo store offre anche accessori di vario genere, come per esempio i kit di binari per l’installazione più agevole dei modelli destinati a essere collocati in un armadio rack, e una selezione di ricambi molto preziosi per allungare la vita dei dispositivi.

Sul nuovo store europeo, infatti, si possono trovare alimentatori specifici per ciascun modello, ventole sostitutive e le slitte per l’installazione degli hard disk, preziose in caso di qualche rottura accidentale.

Accesso più semplice e veloce

In passato tutti questi accessori erano disponibili soltanto tramite rivenditori, ma l’approvvigionamento poteva essere piuttosto complesso e richiedere molti giorni; la creazione di uno store ufficiale offre certamente un vantaggio significativo per i clienti europei dell’azienda.

Rosiel Lee, Director di Synology, ha commentato: “Siamo emozionati per il lancio del nostro nuovo store grazie al quale gli utenti potranno trovare e acquistare velocemente accessori e componenti Synology originali sul nostro sito web”.

“Questa operazione dimostra il nostro impegno per offrire ai clienti un’esperienza post-vendita trasparente con un servizio di assistenza ai prodotti destinato a durare nel tempo”, ha concluso Lee.

Il nuovo Synology Store oggi è disponibile in tutti i Paesi dell’Unione Europea (con l’esclusione di Malta), Andorra, Liechtenstein e Monaco, nonché negli Stati Uniti e nel Regno Unito (con due percorsi di vendita dedicati). Synology ha in programma l’apertura anche in altre regioni, ma ulteriori dettagli saranno comunicati quando il servizio diventerà disponibile.

La spedizione sarà gratuita per gli ordini di almeno 200 euro verso l’Italia e quasi tutti gli altri Paesi serviti, con le eccezioni di Andorra, Cipro, Grecia, Irlanda, Liechtenstein e Portogallo.

I clienti potranno restituire i propri acquisti entro 30 giorni, avranno accesso all’assistenza tecnica mediante un servizio semplificato, potranno richiedere i ricambi per i loro prodotti tramite gli Account Synology e, in caso di urgenza, potranno richiedere in 24 ore.