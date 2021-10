A che punto è la Stagione 2 del manga di Chainsaw Man scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto? E’ la domanda che si stanno ponendo tutti gli appassionati della serie dopo la conclusione della prima parte ad inizio 2021.

Ricordiamo che Chainsaw Man è stato serializzato dal al su Weekly Shonen Jump con 11 volumetti totali. Nonostante ciò, il manga non è concluso, anzi ritornerà con la seconda stagione mediante l’applicazione di Shonen Jump Plus a data da destinarsi. Inoltre l’adattamento anime è in produzione presso Studio MAPPA. Qui le ultime.

A che punto è la Stagione 2 del manga di Chainsaw Man?

Intervistato per Rolling Stone Japan, l’autore Fujimoto ha dichiarato che ha in mente un’idea abbozzata della Stagione 2 del suo manga, ma la priorità al momento è realizzare principalmente materiale one-shot (e lo abbiamo visto di recente con Look Back) Nonostante ciò, Fujimoto ha voluto rassicurare i suoi fan asserendo che farà il suo meglio per la seconda parte dell’opera.

La parola è poi passata successivamente all’editor che segue l’opera presso Shueisha, Lin Shihei, il quale ha risposto con le seguenti parola nel momento in cui gli è stato chiesto quando avrà inizio la Stagione 2:

Non lo abbiamo ancora annunciato in realtà e lo faremo quando saremo vicini alla pubblicazione. Sarei lieto che tutti i fan attendessero con trepidazione mentre leggono i one-shot del maestro Fujimoto che usciranno regolarmente.

Al momento è quanto emerso dall’autore e dal suo editor. Certo, non sarà il momento per la Stagione 2 del manga, ma per lo meno non saremo orfani dell’astro di Fujimoto.

Chainsaw Man – il manga e l’anime

La serie manga di Chaisaw Man si divide in stagioni: la prima è stata pubblicata dal al 13 dicembre 2020 per un totale di 91 Capitoli e 11 tankobon. La seconda, invece, è in fase di scrittura comincerà a data da destinarsi attraverso l’applicazione di Shonen Jump Plus (Shueisha) a data da definirsi.

In Italia è edita in Italia per Planet Manga con i primi 6 volumi disponibili.

Ricordiamo che l’adattamento anime ha di recente visto la luce con il primo trailer che possiamo recuperare cliccando qui. La serie anime è prodotta da Studio MAPPA (Banana Fish, Jujutsu Kaisen, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale) con la regia di Ryu Nakayama. La data di debutto è al momento ignota.