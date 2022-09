Dopo le voci circolate a inizio anno, adesso è arrivata l’ufficialità. Amazon Studios ha dato il via libera alla realizzazione di una serie TV ambientata nel complesso mondo di Blade Runner, uno dei franchise più celebri di sempre. Si chiamerà Blade Runner 2099 e fungerà da sequel di Blade Runner 2049, film diretto da Denis Villeneuve e uscito nelle sale nel 2017.

La serie TV di Blade Runner ottiene il via libera

Ridley Scott, regista del primo storico film, ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo assieme a Silka Luisa, che invece sarà a tutti gli effetti la showrunner. Non ci sono notizie sul possibile cast e sulla finestra di lancio, ma la serie sarà distribuita in esclusiva su Amazon Prime Video in oltre 240 paesi in tutto il mondo. Come evidenziato dal titolo, la serie sarà ambientata 50 anni dopo gli eventi del secondo film che ha visto come protagonisti Harrison Ford e Ryan Gosling. Si tratta a tutti gli effetti del primo progetto televisivo in live-action del franchise.

“L’originale Blade Runner, diretto da Ridley Scott, è considerato uno dei più grandi e influenti film di fantascienza di tutti i tempi, e siamo entusiasti di presentare Blade Runner 2099 ai nostri clienti globali di Prime Video”, ha dichiarato Vernon Sanders, responsabile della televisione globale di Amazon Studios. “Siamo onorati di poter presentare questa continuazione del franchise di Blade Runner e siamo certi che, grazie alla collaborazione con Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions e la bravissima Silka Luisa, Blade Runner 2099 manterrà l’intelletto, i temi e lo spirito dei suoi predecessori”.

Il colosso dello streaming aggiungerà dunque al suo ricco pacchetto di contenuti un altro storico franchise dopo quanto fatto con Gli Anelli del Potere, serie TV ambientata nel mondo del Signore degli Anelli. Lo show, arrivato a settembre su Prime Video, sta riscuotendo un grande successo tra i fan. Tornando a Blade Runner, invece, il franchise si è espanso con una serie a fumetti e una serie animata intitolata Black Lotus, incentrata su una replicante donna, doppiata da Jessica Henwick.