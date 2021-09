AEW: boom di ascolti per Dynamite, battuta la fascia demografica di Raw

Tra incontri al cardiopalma, il ritorno sul ring dopo sette anni di CM Punk e debutti shock, su tutti quelli di Adam Cole e Bryan Danielson, All Out si è rivelato un PPV semplicemente perfetto. Il grande clamore mediatico scatenato dall’evento è continuato anche mercoledì sera a Dynamite.

Lo show di punta della All Elite Wrestling, infatti, ha fatto registrare un vero e proprio boom di ascolti: la puntata è stata guardata da ben 1.319.000 spettatori, il secondo risultato migliore di sempre nella storia della giovane Compagnia.

Ma non è tutto, perchè 681.000 fan appartenevano alla fascia demografica 18-49, uno degli aspetti chiave a cui l’AEW punta di più per il suo prodotto. Per fare un paragone con Raw, lo show rosso della WWE ha totalizzato 678mila persone in quella fascia.

AEW Dynamite last night on TNT was watched by 1,319,000 viewers on average, the second-highest in the history of the show.

681,000 were aged 18 to 49, a 0.53 rating, edging out Raw this week with 678,000 in the demo.

Read more: https://t.co/Eb1yQbsqwF pic.twitter.com/sIun5LqaAo

— Brandon Thurston (@BrandonThurston) September 9, 2021