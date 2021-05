Amazon comprerà MGM? L’offerta è di 9 miliardi di dollari

Grandi novità nel mondo dello streaming. Il noto portale americano Variety ha riportato un’importante indiscrezione secondo cui Amazon sia in attualmente in trattaiva per acquistare MGM, storica Compagnia di cineproduzione americana. L’offerta, mastodontica, si aggirerebbe sui 9 miliardi di dollari e darebbe al colosso di Bezos la possibilità di acquisire oltre 4mila film e 17mila ore di programmazione televisiva.

Nel catalogo di MGM compaiono grandi film come l’intero franchise di James Bond, Rocky e Creed. La Compagnia aveva già annunciato nel 2020 di essere intenzionata a vendere le sue proprietà e aveva licenziato il 7% del suo staff. Anche Apple e Netflix avevano espresso forte interesse nell’aquistare MGM, ma non hanno mai commentato in maniera ufficiale.

La situazione di MGM aveva iniziato a incrinarsi anche a seguito dell’annuncio di Waner Bros. di far uscire l’intera schedule del 2021 al cinema e in contemporanea su HBO Max, scelta criticata da numerosi esercenti.

Jeff Bezos, invece, aveva espresso la volontà di arricchire il catalogo di Prime Video con nuovi contenuti, spingendo molto su questo fronte. Nella vasta libreria di MGM figurano anche Fargo, The Handmaid’s Tale e Stargate Atlantis, oltre alla piattaforma Epix, dove è possibile trovare l’intero franchise di Mad Max e la serie Pennyworth.

Sempre per rimanere in ambito trattative miliardarie, nella giornata di ieri è stato annunciato che Warner e Discovery hanno unito le forze per cercare di competere con Netflix e Disney Plus. Al momento HBO e HBO Max vantano solo 63,9 milioni di abbonati globali, mentre Discovery è ferma a 88,3 milioni di utenti.