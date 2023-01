Vi sono numerosi servizi di streaming a disposizione, ma sicuramente avrete sentito parlare almeno una volta di Amazon Prime Video. Si tratta del servizio di streaming dell’omonimo gigante dell’ecommerce che vanta numerosi film e serie TV di successo Amazon Originals, ovvero pubblicati in esclusiva sulla piattaforma oggetto di questo articolo. A differenza di altri servizi di streaming, però, Amazon Prime racchiude al suo interno un grande ecosistema di altri servizi che potrebbero confondere l’utente che si approccia ad esso la prima volta.

Amazon Prime Video: ecco come abbonarsi

Dispositivi supportati, costi e requisiti

Prima di andare avanti spiegando come si attiva Amazon Prime Video, pensiamo sia importante dare qualche informazione in più riguardo agli altri servizi, ai prezzi e ai requisiti del servizio. Innanzitutto la visione della piattaforma di streaming è inclusa nell’abbonamento ad Amazon Prime, ovvero il servizio di spedizione che permette di ottenere consegne gratuite in breve tempo su tantissimi prodotti acquistati dal portale di ecommerce, poi include una versione base di Amazon Music con più di 2 milioni di brani da ascoltare ovunque e senza pubblicità, centinaia di eBook, spazio di archiviazione per le foto illimitato con Amazon Photos e contenuti in-game senza costi aggiuntivi con Twitch Prime.

Per quanto riguarda i costi, attualmente Amazon Prime costa 49,90 euro all’anno o 4,99 euro al mese, con la possibilità di prova gratuita di 30 giorni per i nuovi abbonati. Se invece doveste essere degli studenti potreste usufruire del servizio Amazon Prime Student, che costa 24,95 euro all’anno o 2,49 euro al mese e prevede un periodo di prova gratis pari a ben 90 giorni. Ricordiamo, poi, quali sono i dispositivi supportati dall’applicazione:

Dispositivi mobili e tablet (tramite app scaricata gratuitamente) Smartphone e tablet Android da (OS 5.0 (Lollipop) o versione successiva iPhone e iPad Apple (iOS 11.0 e versioni successive) Tablet Amazon Fire

e (tramite app scaricata gratuitamente) Browser web (tramite streaming) Windows: Chrome 75+, Edge, Firefox 68+, Explorer 11 e versioni successive macOS: Safari 11+, Chrome 75+, Firefox 68+ e versioni successive Chrome OS: Chrome OS 79 e versioni successive

(tramite streaming) Console di gioco e TV connesse a device di streaming Apple AirPlay (con tvOS 11.0 o superiore) Apple TV 4K con tvOS 11.0 e versioni successive. Chromebook Chromecast (Versione 1 e successiva) Sony PlayStation 4 (PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Slim, PlayStation 4) e PlayStation 5 Xbox One (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) e Xbox Seris S e Series X

Lettori multimediali

Set-top box Set-top box che utilizzano Android TV, tra cui NVIDIA SHIELD TV e Mi Box

Smart TV (pre-installate o tramite app scaricata gratuitamente) Android (Sharp AQUOS e Sony Bravia) LG WebOS (dal 2016 o successive con WebOS 3.0 e versioni successive) Samsung Tizen (dal 2016 o successive)



Infine, trattandosi di un servizio in streaming, è bene anche conoscere i requisiti che riguardano la connessione a Internet. Per guardare i contenuti in qualità standard è necessaria una velocità minima di 900 Kb/s, mentre per i contenuti a 1080p (ovvero in FullHD) è richiesta una connessione da 3.5 Mb/s. Infine, per vedere agevolmente i contenuti in 4K, è indispensabile avere una banda minima in download di almeno 15 Mb/s.

Come si attiva l’abbonamento?

Adesso passiamo alla parte più importante: come si attiva l’abbonamento ad Amazon Prime Video? I passaggi sono semplicissimi, perché tutto ciò che dovete fare è collegarvi ad Amazon, accedere al vostro account (o crearne uno qualora non lo aveste) e attivare la prova gratuita di 30 giorni (o di 90 giorni se siete degli studenti) del servizio Amazon Prime. Vi sarà chiesto di inserire un numero di carta di credito perché l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al termine del periodo promozionale. Per evitare di incappare in costi indesiderati, a seguito dei 30 o 90 giorni di prova, dovete disattivare il rinnovo automatico di Amazon Prime entro le 24 ore precedenti alla scadenza naturale della promozione.

Adesso vediamo insieme come abbonarsi ad Amazon Prime Video dai vari dispositivi più usati.

Smartphone e tablet

Partiamo dagli smartphone e tablet sia Android che iOS/iPadOS. Il metodo più semplice per effettuare l’iscrizione al servizio è tramite il browser, ma nulla vieta di usare anche l’applicazione scaricabile dal Google Play Store o da App Store. In ogni caso collegatevi al sito amazon.it (nel caso in cui abbiate scaricato l’applicazione, si aprirà automaticamente) e toccate il pulsante Accedi per accedere al vostro account. Qualora non lo abbiate ancora, dovrete premere sul pulsante Crea un account e inserire tutti i dati che vi verranno chiesti. Ad accesso effettuato, premete sul pulsante con le tre righe orizzontali (☰) collocato in alto a sinistra da browser o in basso a destra da app e fate tap sull’opzione Prova Prime. Sfiorate, quindi, il pulsante Iscriviti ora, 30 giorni gratis e compilate il relativo modulo con tutti i vostri dati richiesti. A questo punto ripremete sul pulsante Iscriviti ora e siete ufficialmente iscritti.

Se, invece, siete degli studenti, collegatevi al sito dedicato all’iniziativa, fate tap sulla voce Iscriviti 90 giorni senza costi aggiuntivi. Successivamente, indicate l’indirizzo email scolastico all’interno dell’apposito campo, specificate l’anno di laurea previsto tramite il menu a tendina Anno di completamento degli studi e, se necessario, specificate tutti gli altri dati. Per concludere, toccate il pulsante Iscriviti – 90 giorni senza costi aggiuntivi e avete concluso il procedimento.

Ora che disponete di un account Amazon abilitato anche alla visione di contenuti Prime Video, potete scaricare o iniziare ad utilizzare come si deve l’app Amazon Prime Video dal Google Play Store o da App Store. Tutto ciò che dovrete fare è semplicemente avviarla, inserire le vostre credenziali e toccare il pulsante Accedi. A questo punto potrete navigare indisturbati tra gli innumerevoli contenuti del servizio.

PC

Se invece preferite fare queste cose da PC, allora non dovrete fare altro che collegarvi alla pagina ufficiale di Amazon dal vostro browser preferito. Portate il mouse sulla voce Account e liste in alto a destra e cliccate sul pulsante Accedi. A questo punto o inserite i dati richiesti qualora aveste già un account, oppure scegliete l’opzione Inizia qui e create un account ex novo. Dopo aver effettuato l’accesso all’account, cliccate sulla voce Iscriviti a Prime e poi sul pulsante Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni. Inserite tutti i dati richiesti compresi quelli relativi alla carta di credito. Se siete degli studenti dovrete effettuare l’iscrizione a Prime Student inserendo gli stessi dati più quelli inerenti alla vostra università.

Conclusa la fase di attivazione di Amazon Prime e, quindi, di Prime Video potete usufruirne immediatamente tramite il relativo sito web o anche tramite l’applicazione scaricabile tramite Microsoft Store o Mac App Store. Vi basterà accedere selezionando la voce Accedi, inserire i vostri dati di accesso ovvero email e password e potrete navigare, anche in questo caso, tra gli innumerevoli contenuti del servizio.

Abbonarsi a Prime Video Channels

I Prime Video Channels non fanno parte dell’iscrizione Prime. Sono iscrizioni a pagamento aggiuntive che consentono di aggiungere i contenuti desiderati da reti premium di terze parti e da altri canali di intrattenimento in streaming. Con Prime Video Channels pagate solo i canali che volete e potete annullare l’iscrizione in qualsiasi momento. L’iscrizione supplementare a Prime Video Channels costa solo 2,99 euro al mese, con un periodo d’uso gratuito di massimo 30 giorni. Nessun contratto a lungo termine e possibilità di cancellazione in qualsiasi momento.

Tra i canali a disposizione, Infinity Selection vi offre una selezione di grandi film italiani e internazionali in costante aggiornamento. Su Lionsgate+, invece, troverete ogni mese le serie TV più avvincenti ed entusiasmanti. Gli amanti dell’horror avranno pane per i loro denti con Midnight Factory e il suo catalogo ricco dei più grandi cult del genere. Prime Video Channels pensa anche ai più piccoli con Noggin, il canale di edu-tainment per imparare insieme ai personaggi di Nick Jr.. Tanto sport anche con i canali esclusivi dedicati, per esempio, alla Juventus, al Milan e all’Inter. E questo è solo l’inizio, perché i canali sono davvero tantissimi e tutti ricchi di contenuti. Ecco i prezzi, al mese, dei diversi abbonamenti:

Infinity Selection che offre una selezione di film italiani e internazionali a 6,99 euro ;

che offre una selezione di film italiani e internazionali a ; Noggin che offre un canale per imparare insieme ai personaggi di Nick Jr. a 3,99 euro ;

che offre un canale per imparare insieme ai personaggi di Nick Jr. a ; Mubi che offre film selezionati e cinema d’autore da tutto il mondo a 9,99 euro ;

che offre film selezionati e cinema d’autore da tutto il mondo a ; Lionsgate+ che offre una selezione dei titoli migliori in streaming tra cui serie originali a 4,99 euro ;

che offre una selezione dei titoli migliori in streaming tra cui serie originali a ; Juventus TV che offre i video della tua squadra preferita ovunque e quando vuoi a 3,99 euro ;

che offre i video della tua squadra preferita ovunque e quando vuoi a ; Midnight Factory che offre titoli per gli amanti del genere horror a 4,99 euro ;

che offre titoli per gli amanti del genere horror a ; Raro Video che offre una selezione esclusiva di film d’autore a 3,99 euro ;

che offre una selezione esclusiva di film d’autore a ; Full Moon TV che offre titoli per gli amanti della suspense e dell’adrenalina a 3,99 euro ;

che offre titoli per gli amanti della suspense e dell’adrenalina a ; ShortsTV che offre titoli per gli amanti dei cortometraggi a 3,99 euro ;

che offre titoli per gli amanti dei cortometraggi a ; Qello Concerts by Stingray che offre concerti on-demand integrali a 4,99 euro ;

che offre concerti on-demand integrali a ; Mezzo che offre musica jazz, classica e dance a 2,99 euro;

che offre musica jazz, classica e dance a History Play che offre trasmissioni, serie tv e documentari sulla Storia a 3,99 euro ,

che offre trasmissioni, serie tv e documentari sulla Storia a , Crime + Investigation PLAY che offre una selezione di titoli dedicati al real crime a 3,99 euro,

che offre una selezione di titoli dedicati al real crime a Blaze Play (A&E) che offre contenuti che mostrano allo spettatore l’altra faccia dell’America a 2,99 euro,

che offre contenuti che mostrano allo spettatore l’altra faccia dell’America hayu che offre una piattaforma interamente dedicata ai reality show a 4,99 euro ,

che offre una piattaforma interamente dedicata ai reality show a , MGM che offre Hollywood Hits e serie TV iconiche da MGM a 3,99 euro ,

che offre Hollywood Hits e serie TV iconiche da MGM a , STINGRAY KARAOKE per cantare i migliori successi di tutti i generi a 4,99 euro ,

per cantare i migliori successi di tutti i generi a , ZELIG TV che offre un luogo dedicato alla commedia e non solo a 4,99euro ,

che offre un luogo dedicato alla commedia e non solo a , IWONDERFULL che offre grandi film e documentari da Oscar a 6,99 euro ,

che offre grandi film e documentari da Oscar a , Discovery+ che offre una vasta gamma di intrattenimento real life, sport e programmi non fiction a 3,99 euro e a 7,99 euro con pacchetto Eurosport,

che offre una vasta gamma di intrattenimento real life, sport e programmi non fiction a e a con pacchetto Eurosport, Milan TV che offre “un nuovo modo per vivere i colori rossoneri“ a 3,99 euro ,

che offre “un nuovo modo per vivere i colori rossoneri“ a , Inter TV che offre tutto il mondo nerazzurro a 3,99 euro ,

che offre tutto il mondo nerazzurro a , HOPSTER che offre storie per bambini mirate all’apprendimento dell’inglese a 4,99 euro ,

che offre storie per bambini mirate all’apprendimento dell’inglese a , Eleven Sports che offre le dirette delle 10 migliori partite del campionato di Serie C e tanti altri eventi imperdibili a soli 6,90 euro ,

che offre le dirette delle 10 migliori partite del campionato di Serie C e tanti altri eventi imperdibili a soli , Anime Generation che offre grandi classici e novità dell’animazione giapponese a 4,99 euro ,

che offre grandi classici e novità dell’animazione giapponese a , Helbiz Media che offre le partite del campionato di Serie B fino al 2023/2024 a 5,99 euro ,

che offre le partite del campionato di Serie B fino al 2023/2024 a , Paramount+ che offre una montagna di intrattenimento adatto a tutta la famiglia a 7,99 euro ,

che offre una montagna di intrattenimento adatto a tutta la famiglia a , Zecchino d’oro che offre un canale di musica e intrattenimento per tutta la famiglia a 3,99 euro.

Una volta abbonati ad Amazon Prime Video, entrate nella Home e nel menu principale, accanto alle categorie e alle altre voci, c’è una sezione denominata Canali. Nell’apposita pagina, saranno mostrati i contenuti in evidenza di ciascun canale e cliccando sul canale sarà possibile iscriversi, oltre che esplorarne la raccolta.