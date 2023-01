Amazon Prime Video è un servizio di streaming molto amato e ricco di contenuti, tuttavia i prodotti presenti non sempre piacciono a tutti o comunque il costo potrebbe essere proibitivo per alcuni utenti. Pertanto a volte accade che dopo il periodo di prova o dopo vari anni di utilizzo, si voglia annullare la sottoscrizione all’abbonamento. Non è un procedimento complesso, tuttavia non è proprio immediato quindi eccovi una rapida guida che vi aiuterà a trovare l’opzione giusta per farlo.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Amazon Prime Video: ecco come disattivare l’abbonamento

I servizi e i costi

Prima di andare avanti spiegando come si disattiva Amazon Prime Video, pensiamo sia importante dare qualche informazione in più riguardo agli altri servizi e ai prezzi. Innanzitutto la visione della piattaforma di streaming è inclusa nell’abbonamento ad Amazon Prime, ovvero il servizio di spedizione che permette di ottenere consegne gratuite in breve tempo su tantissimi prodotti acquistati dal portale di ecommerce, poi include una versione base di Amazon Music con più di 2 milioni di brani da ascoltare ovunque e senza pubblicità, centinaia di eBook, spazio di archiviazione per le foto illimitato con Amazon Photos e contenuti in-game senza costi aggiuntivi con Twitch Prime.

Per quanto riguarda i costi, attualmente Amazon Prime costa 49,90 euro all’anno o 4,99 euro al mese, con la possibilità di prova gratuita di 30 giorni per i nuovi abbonati. Se invece doveste essere degli studenti potreste usufruire del servizio Amazon Prime Student, che costa 24,95 euro all’anno o 2,49 euro al mese e prevede un periodo di prova gratis pari a ben 90 giorni.

Come si disdice l’abbonamento?

Se dopo il periodo di prova voleste disattivare Amazon Prime Video, ricordatevi che essendo uno dei servizi inclusi in Amazon Prime, perderete anche tutti i vantaggi di quest’ultimo servizio. In ogni caso, se doveste essere convinti di questa scelta non dovrete fare altro che collegarvi nella pagina principale del servizio di ecommerce e accedete con il vostro account. A questo punto andate alla voce Account e liste e fate clic sulla voce Prime. Qui cercate il box Gestisci iscrizione e selezionate l’opzione Aggiorna, cancella o altro cliccando, poi, sul pulsante Termina l’iscrizione. Qui premete sulla voce Termina i miei benefici e poi nella schermata Conferma cancellazione dell’iscrizione, cliccate sul pulsante Cancella la tua iscrizione il [data] per disattivare Amazon Prime dopo i 30 o i 90 giorni gratuiti. In caso di ripensamenti, sempre dal vostro account Amazon potrete premere sull’opzione Continua la tua iscrizione per riattivare Amazon Prime automaticamente dalla data indicata nel box di rinnovo.

Smartphone e tablet

Potrete disattivare Amazon Prime anche da smartphone e tablet. Vi basterà avviare l’applicazione di Amazon per Android o iOS/iPadOS e accedere al vostro account. A questo punto tappate sull’opzione Prime collocata nel menu in alto e, nella nuova schermata visualizzata, selezionate l’opzione Il mio Amazon Prime. Eventualmente potrete anche premere sull’icona dell’omino presente nel menu in basso e fare sempre tap sulla voce Il mio account. Qui, nella sezione Impostazione account, selezionate l’opzione Iscrizione Prime. A questo punto premete sulla voce Gestisci iscrizione, premete sull’opzione Aggiorna, cancella o altro e poi sul pulsante Termina l’iscrizione. Nella nuova schermate fate tap sulla voce Termina i miei benefici e seleziona l’opzione Cancella la tua iscrizione il [data]. Lo stesso procedimento va seguito qualora decideste di ripristinare l’abbonamento.

Disdire abbonamento a Prime Video Channels

Se, invece, avete attivato uno dei canali in abbonamento presenti su Amazon Prime Video, allora potreste aver bisogno di disattivare Prime Video Channels. Recatevi in Account e impostazioni e selezionate Canali dal menu in alto, trovate quindi l’iscrizione che desiderate annullare, selezionate Annulla canale e confermate. Vi verrà mostrata la data di fine iscrizione nella schermata di conferma, questo significa che potrete annullare la cancellazione dell’iscrizione fino a tale data, dopodiché non riceverete alcun addebito e non avrete più accesso ai contenuti di quel canale. L’annullamento di un’iscrizione non prevede rimborsi per eventuali costi di iscrizione sostenuti in precedenza.

Ricordatevi che se pagate l’iscrizione a Prime Video Channels tramite Apple, l’eventuale annullamento deve avvenire almeno 24 ore prima del rinnovo. In caso contrario, il costo dell’iscrizione potrebbe esservi addebitato. Inoltre per accedere a Prime Video Channels dovete essere clienti Amazon Prime. Ciò significa che se non doveste essere più clienti Amazon Prime, anche le iscrizioni a Prime Video Channel verranno annullate.