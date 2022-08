Ormai è notizia certa che Prime Video aumenterà di prezzo a partire dal 15 settembre 2022. Quest’ultimo salirà sia per quanto riguarda il mensile, da 3,99 euro a 4,99 euro, sia per l’annuale, da 36 euro a 49,90 euro. L’aumento sarà totale, infatti sarà coinvolto anche il prezzo del Prime Student mensile che passerà a 2,49 euro al mese dagli 1,99 euro attuali e a 24,95 euro all’anno dai 18 euro attuali. Nonostante ciò, avete ancora un po’ di tempo per abbonarvi con il vecchio prezzo ottenendo anche 30 giorni gratis. Vi suggersi perché è utile abbonarsi prima che Prime Video aumenti il suo costo.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Amazon Prime Video: i motivi principali per abbonarsi prima dell’aumento di prezzo

Vi basta andare nel sito ufficiale di Amazon Prime e abbonarvi entro il 14 settembre 2022 usufruendo, così, del prezzo migliore sia per un mese che per un anno intero. Il nuovo prezzo, infatti, verrà applicato solo durante il primo rinnovo, quindi qualora decideste di attivare l’abbonamento annuo se ne parlerebbe nel 2023. Il risparmio, attualmente, sarebbe del 28% rispetto al prezzo che sarà attivato il prossimo settembre.

Il servizio Amazon Prime è ormai conosciuto da anni e utilizzato da milioni di utenti, ma qualora non conosciate il servizio vi ricordiamo che concede numerosi benefici in termini di utilizzo e tantissimi contenuti di qualità in termini di produzioni visive. Per quanto riguarda il primo aspetto, l’abbonamento include spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia anche entro 24 ore lavorative ove possibile, il servizio di streaming Prime Video, Amazon Music con oltre due milioni di bravi e centinaia di playlist senza pubblicità e Prime Gaming con contenuti in-game, videogiochi e sconti speciali. Ancora si possono avere l’accesso anticipato alle offerte lampo, Amazon Famiglia per risparmiare il 15% sulle consegne periodiche di beni di prima necessità come i pannolini, Prime Reading per godere di una grande selezione di eBook aggiornata regolarmente e accessibile tramite Kindle, app iOS o Android, Tablet Fire e computer e infine Amazon Photos, ovvero una memoria cloud nella quale immagazzinare le proprie fotografie e accedervi da qualsiasi dispositivo.

Per quanto riguarda, invece, i contenuti migliori da non perdere su Amazon Prime Video non possiamo che farvi un breve recap. Per qualcosa di più completo, abbiamo realizzato per voi due articoli in costante aggiornamento riguardante i migliori film e le migliori serie TV del 2022. In ogni caso, tra i contenuti originali già disponibili e tra quelli più attesi, ecco i nostri consigli.

Serie TV

Tra le serie TV più viste, ma anche più attese vi sono certamente:

Carnival Row

Un investigatore e una fata affrontano pericolose avventure in un fantastico mondo vittoriano. La tranquillità della città svanisce quando una serie di omicidi rivela la presenza di un terribile mostro.

Doom Patrol

Una squadra di supereroi traumatizzati e oppressi, ognuno dei quali ha subito un terribile incidente che lo ha lasciato sfigurato, si riunisce per indagare su alcuni dei fenomeni più strani del mondo.

Fleabag

La giovane caotica Fleabag ama guardare il porno, dorme con ogni uomo che le si avvicina e scruta la vita di Londra, mentre cerca di affrontare una tragedia recente.

Good Omens

Una coppia, formata da un angelo e da un demone, deve unire le forze ed escogitare un modo per salvare il pianeta, mentre la fine dei tempi si avvicina in maniera inevitabile ed inesorabile.

Star Trek: Picard

L’ammiraglio in pensione Picard, ancora profondamente colpito dalla perdita del tenente comandante Data e dalla distruzione di Romulus, sta per entrare in un nuovo capitolo della sua vita.

The Boys

Quando i supereroi fanno un uso improprio dei loro poteri, una squadra speciale si lancia in un’eroica missione per svelare tutti i loro segreti e infliggere loro la giusta punizione.

The Grand Tour

Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May si imbarcano in epiche avventure in giro per il mondo, mentre vivono emozioni uniche, conoscono gente nuova e sperimentano auto incredibili.

Tom Clancy’s Jack Ryan

L’analista della CIA Jack Ryan si ritrova per la prima volta coinvolto in una pericolosa missione. L’uomo riesce a intercettare una comunicazione tra terroristi ed è costretto ad addentrarsi nel loro spietato mondo.

L’Uomo nell’Alto Castello – The Man in the High Castle

In seguito alla sconfitta degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale, la Germania e il Giappone si scontrano in un conflitto senza esclusione di colpi, causando gravi conseguenze per entrambe le fazioni.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere (2 settembre 2022)

Serie dai toni fantasy ispirata ai romanzi di J.R.R. Tolkien, racconta le gesta dei personaggi ambientati nella Terra di Mezzo, in un’epoca precedente ai fatti riguardanti Frodo Baggins e La Compagnia dell’Anello.

Prisma (21 settembre 2022)

Marco e Andrea, due gemelli identici, sfidano, ognuno in modo differente, le norme di genere. Il loro percorso alla scoperta di sé coinvolgerà anche il loro gruppo di amici, tutti alla ricerca del proprio posto in un mondo in continuo cambiamento.

Film

Invece, tra le pellicole più viste, ma anche più attese vi sono certamente:

Sir Gawain e il cavaliere verde

Il nipote di Re Artù intraprende un’audace ricerca per affrontare il Cavaliere Verde, un misterioso gigante che appare a Camelot. Rischiando la testa, si imbarca in un’avventura epica per mettersi alla prova con la sua famiglia e la sua corte.

The Mauritanian

Catturato dagli Stati Uniti, Mohamedou Ould Slahi sopravvive nella prigione di Guantanamo dove ha trascorso più di un decennio senza accusa né processo. Dopo aver perso la speranza, Slahi trova alleati negli avvocati Nancy Hollander e Teri Duncan.

The Rental

Due coppie affittano su Airbnb una casa per le vacanze per quello che dovrebbe essere un fine settimana di evasione e svago. Iniziano però a sospettare di essere spiati dal padrone di casa.

Suspiria

Una giovane ballerina americana arriva a Berlino per un’audizione di danza. Ben presto, la ragazza viene a conoscenza di un terribile segreto che le direttrici della compagnia tentano di nascondere.

The Report

L’agente dell’FBI Daniel Jones esegue un’indagine esaustiva sull’uso della tortura da parte della CIA su sospetti terroristi. All’indomani degli attacchi dell’11 Settembre, infatti, la CIA ha adottato tecniche di interrogatorio illecite.

Samaritan

Il tredicenne Sam Cleary (Javon “Wanna” Walton) sospetta che il suo misterioso e solitario vicino Mr. Smith (Sylvester Stallone) sia in realtà una leggenda sotto copertura. Vent’anni fa, il vigilante con superpoteri di Granite City, Samaritan, è stato dichiarato morto dopo una battaglia contro il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco. In molti credono che Samaritan sia morto nell’incendio ma altri in città, come Sam, sperano che sia ancora vivo. Con l’aumentare delle azioni criminali e la città sull’orlo del caos, Sam decide di convincere il suo vicino a uscire allo scoperto per salvarli dalla rovina.

Catherine Called Birdy (7 ottobre 2022)

Anno 1290. Nel villaggio inglese medievale di Stonebridge, Lady Catherine (conosciuta come Birdy) è la figlia più giovane di Lord Rollo e Lady Aislinn. Il suo parco giochi è Stonebridge Manor, una casa che, come la famiglia, ha visto giorni migliori. Finanziariamente indigente e assolutamente avido, Rollo vede sua figlia come la via per uscire dalla rovina finanziaria sposandola con un uomo ricco per soldi e terra. Ma Birdy, come tutte le grandi eroine adolescenti, è vivace, intelligente e avventurosa, e pronta a respingere qualsiasi corteggiatore che si presenti in modi sempre più ingegnosi. La sua immaginazione e la profonda convinzione nel proprio diritto all’indipendenza l’hanno messa in rotta di collisione con i suoi genitori. Quando arriva il corteggiatore più vile di tutti, viene loro presentata l’ultima prova dell’amore per la loro figlia.

My Policeman (4 novembre 2022)

Una storia di romanticismo proibito e convenzioni sociali mutevoli, My Policeman segue le relazioni tra tre persone: il poliziotto Tom (Harry Styles/Linus Roache), l’insegnante Marion (Emma Corrin/Gina McKee) e il curatore del museo Patrick (David Dawson/Rupert Everett)- e il loro viaggio emotivo durato decenni.

Cosa state aspettando, avete solo fino al 14 settembre per abbonarvi ad Amazon Prime Video a un prezzo vantaggioso prima degli aumenti ricordandovi che questi verranno applicati solo nel momento del primo rinnovo dell’abbonamento.