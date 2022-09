L’ultima serie facente parte dell’universo di Star Wars di Disney Plus, Andor, era stato pianificato come un viaggio di cinque stagioni, ma lo showrunner Tony Gilroy ha spiegato come sono riusciti a condensare la storia in due sole stagioni.

Nel corso di un’intervista con Rolling Stone Gilroy ha rivelato:

“A un certo punto mi sono detto, ‘Mi chiedo cosa accadrebbe se ora accelerassimo la nostra narrazione’, perché abbiamo svolto un lavoro decisamente rigoroso oltre a essere molto dettagliati. ‘Cosa potrebbe accadere se ora iniziassimo a prendere un ritmo diverso e utilizzassimo un blocco narrativo di tre anni come se fosse uno solo, e nel mezzo inserissimo degli enormi divari rendendo lo spazio in mezzo, generalmente negativo per la trama, come qualcosa di enorme, fantastico e importante?’ E siamo andati a dirlo alla presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy, perché non avevamo idea di quali fossero le aspettative. E loro erano tipo, ‘No, ci interessa.’ Ed è un giocattolo narrativo completamente nuovo con cui non avrei mai avuto la possibilità di giocare”.

A breve l’inizio delle riprese della seconda stagione

Andor di Disney+ vede Diego Luna riprendere il ruolo che già aveva in Rogue One: A Star Wars Story del 2016, ovvero la spia ribelle Cassian Andor. La serie si concentra sul retroscena di Andor e completerà i primi giorni dell’Alleanza Ribelle, fungendo da prequel del film antologico Rogue One. La prima stagione sarà composta da 12 episodi con Gilroy che, ancora prima dell’uscita della prima stagione, ha anticipato la portata della serie la quale dovrebbe coprire i cinque anni precedenti a Rogue One. In un’altra intervista, Gilroy ha scherzato sul fatto che Andor amplierà il passato del personaggio titolare e come ciò abbia influenzato il suo sacrificio nel film del 2016:

“Questo tizio ha dato la vita per la galassia, giusto? Voglio dire, consapevolmente, sobriamente, senza vanità o riconoscimento, si è sacrificato. Chi lo fa? Questo è ciò di cui parla questa prima stagione. Si tratta di lui che è davvero contrario alla rivoluzione e cinico, e perso, nonché una specie di pasticcio”.

Le riprese della prima stagione si sono concluse a settembre 2021 a seguito di significativi ritardi di produzione dovuti alla pandemia di COVID-19. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione prima della sua premiere su Disney+ e le riprese dovrebbero iniziare a novembre 2022. Insieme a Luna che riprenderà il suo attuale ruolo, vi saranno anche Forest Whitaker e Genevieve O’Reilly che dovrebbero riprendere i rispettivi ruoli di Saw Gerrera e del leader ribelle Mon Mothma. Il cast di Andor comprende anche Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller e Robert Emms.

