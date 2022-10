Continuiamo senza sosta a mostrarvi le esclusive di Bandai presenti quest’anno a Lucca Comics and Games 2022 dedicate a Dragon Ball. Dopo avervi mostrato Son Goku Super Saiyan 2, Majin Boo Good e Shenron oggi è il turno di Android 16 Event Exclusive S.H. Figuarts ovvero l’attesissima ristampa di C-16 (come è stato adattato in Italia) che arriva a due anni esatti dalle versioni Event Esclusive di Android 17 e Android 18. A differenza del precedente modello datato 2015 questa nuova versione event exclusive si differenzia solamente per la tipologia di colorazione lasciando totalmente inalterato lo sculpt.

Andando nel dettaglio la nuova versione 2022 possiede una finitura nella corazza che risulta opaca e non lucida come quella 2015 mentre per i capelli avviene l’esatto opposto. Continuando il medesimo ragionamento anche i volti della Event Exclusive 2022 risultano più fedeli e meglio rifiniti mantenendo tuttavia lo stesso modelling del precedente, come per il resto del corpo.

Android 16 – Il Personaggio

Android 16 o se preferite C-16, è una delle creazioni del Dr. Gelo, il malvagio scienziato del Red Ribbon (che ritroviamo anche in Dragon Ball Super: Super Hero). A differenza dei suoi “fratelli” Android 17 e 18 che lo hanno succeduto la sua componente non comprende parti umane ma solamente sintetiche e qui si potrebbe aprire un capitolo a parte sul fatto che possa chiamarsi o meno Androide dato che di fatto sembrerebbe più un robot umanoide (T-800 sei tu?). I riferimenti a Terminator non sono pochi e la saga degli Androidi e di Cell uscì proprio in quegli anni mostrando anche una certa influenza del cinema americano nella pop culture nipponica.

Android 17 e 18 oltre a voler portare a termine la missione di uccidere Son Goku hanno anche un’indole malvagia, per non dire str**a, il che li vede spesso compiere azioni cruente verso chiunque non vada loro a genio. Android 16, invece, mostra empatia per la natura e gli animali pur tuttavia mantenendo l’odio nei confronti del Saiyan. E qui sta anche la genialità della costruzione del suo personaggio, una macchina che prova emozioni umane a differenza degli altri Androidi che divenuti Cyborg se ne sono totalmente liberati. Son Gohan percepisce l’animo puro di questo essere e quando Cell lo distrugge, nel tentativo di provocare il piccolo Saiyan, riuscendoci, lo aiuta a superare i limiti del Super Saiyan raggiungendo lo stadio di Super Saiyan di secondo livello.

Android 16 – Event Exclusive –

Il Packaging

La scatola di Android 16 Event Exclusive è realizzata in cartoncino, con dimensioni che non lasciano presupporre che vi sia altro oltre alla figure. La grafica del prodotto si sviluppa a tre quarti finendo nel fianco della scatola. Sulla parte frontale vi è una porzione a vista con la figure in bella mostra. Già da qui se ne possono apprezzare le caratteristiche. Oltre a tutta la serie di loghi delle aziende e della serie animata troviamo, data l’esclusività della figure, un nuovo logo con la scritta Exclusive Edition. Sul retro del packaging vi sono una serie di immagini ufficiali del tutto simili (ma non uguali) a quelle della versione datata 2015.

Il Blister

Il blister che contiene Android 16 e i vari accessori sono interamente riposti in un unico blister ben organizzato. Al centro troviamo la figure, sul lato i tre volti intercambiabili e in basso le uniche due mani di ricambio, poca “roba”, si…ma quel tanto che basta, in fondo. Pertanto, dato che non vi è altro oltre a quello che vedete in foto, il nostro consiglio è quello di recuperare alcuni stage act 4 (dei piedistalli trasparenti con supporti regolabili) per poter realizzare delle pose più dinamiche.

La Figure

Una volta estratta la figure, paragonandola a quella del 2015, che non abbiamo ma abbiamo potuto valutare in foto di repertorio, possiamo dire che il cambio di generazione su questo soggetto non si è ancora fatto sentire. Mentre Android 17 e 18 avevano joint di prima generazione per questo C-16 la scelta adottata all’epoca ricadde nell’utilizzo di snodi differenti, più moderni, che seppur non possono competere con quelli più recenti ne fanno sentire decisamente meno il peso degli anni. La colorazione nuova vede dunque una rivisitazione che ha optato per appiattire i colori verdi con una finitura opaca per fare invece risaltare la colorazione della cresta rossa e degli ottimi volti inclusi, bellissimo per altro quello con la testa mezza distrutta, un chiaro richiamo alla scena dell’anime in cui si omaggia Terminator. La figure è realizzata completamente in plastica e sebbene abbia una stazza di un certo tipo si regge perfettamente in piedi da sola. Gli snodi rispondono perfettamente alle esigenze di un qualsiasi collezionista accompagnando la figure verso ogni tipo di movimento compresi quelli della corazza verde, dotata a sua volta di vari micro-snodi.

Conclusioni

Android 16, nella sua versione 2015, era piuttosto difficile da trovare al giorno d’oggi e l’annuncio (piuttosto scontato) da parte di Bandai ha fatto felici molti collezionisti, partendo da chi ha iniziato in ritardo la collezione fino a chi voleva un design più attuale. La cosa bella è che questa versione di Android 16 Event Exclusive è perfettamente compatibile con la precedente quindi l’incentivo per chi possiede anche quella potrebbe essere la possibilità di esporre lo stesso personaggio in varie pose differenti. Certo è che vederlo insieme agli altri due androidi è davvero uno spettacolo e finalmente riuniti a distanza di due anni sono pronti a far tremare nuovamente i guerrieri Z. In attesa di scoprirne il prezzo ci basiamo solamente su dei dati oggettivi, ovvero che la figure è quanto meno realizzata bene. Migliorando quei minimi difetti che poteva avere la versione 2015. Se passate per Lucca nei giorni dell’evento vi consigliamo di passare dagli amici di Cosmic Group al loro Stand Tamashii Nations in Piazza San Pietro Somaldi dove troverete questa e tutte le altre incredibili esclusive da collezione.