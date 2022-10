Come ogni anno riprende la kermesse lucchese all’insegna degli annunci e delle novità che si potranno trovare in fiera oppure online in concomitanza dell’evento. Anche quest’anno gli amici di Cosmic Group, distributori ufficiali di Bandai e Tamashii Nations per l’Italia ci hanno inviato le copie staffetta delle Bandai Event Exclusive 2022 che saranno anche le figure in vendita in esclusiva per Lucca Comics and Games 2022. Attenzione, non avete visto male, alcune di esse sono le stesse che vi abbiamo mostrato pochi mesi fa in un nostro articolo in occasione del San Diego Comic Con 2022 (trovate qui l’articolo con tutte le uscite), altre invece erano state vendute già in occasione di Anime Expo 2022.

Bandai Event Exclusive 2022 – Quali figure?

Nell’elenco qui sotto riportato potrete trovare la lista delle figure disponibili e il loro prezzo (appena ci verrà comunicato) e il link alle relative recensioni man mano che verranno rilasciate.

Riprende quindi la tradizione che si ripropone da qualche anno di portare anche in Italia questi ambitissimi prezzi da collezione, potendoli acquistare direttamente dal distributore senza dover sottostare agli assurdi prezzi degli scalpers sui siti d’aste, come diciamo noi, infatti, basta aspettare. Le figure comprendono quattro uscite dedicate interamente al mondo Dragon Ball e altre quattro tratte da altri brand di successo come One Piece, Naruto e Godzilla vs Kong.

Cosa sono le Event Esclusive Color Edition?

Le Event Exclusive Color Edition, abbreviate in EECE dalla stessa Tamashii Nations / Bandai sono edizioni di action figure con colorazione o del tutto rivisitata o inedita. Il più delle volte sono vere e proprie rivisitazioni di action figure rilasciate negli anni passati che da recuperare non sono proprio semplici. Con queste nuove versioni, spesso, si va incontro a miglioramenti netti e fedeli della colorazione, cosa che, diciamolo senza tanti giri di parole, a noi collezionisti va parecchio a genio. Altre figure, invece, sono edizioni inedite o solo leggermente rivisitate come nel caso di questa “mandata”, con il Goku Super Saiyan 2 (trovate qui la videorecensione), che presenta sia uno sculpt del busto che simula lo strappo del suo Gi sia i fulmini da applicare all’aura effect, altro contenuto graditissimo nel blister rivisto proprio per l’occasione.

Come e dove acquistarle?

Al momento non sono stati comunicati i prezzi a cui saranno venduti i singoli prodotti ma sappiamo che le Bandai Event Exclusive 2022 saranno disponibili presso lo stand Tamashii Nations / Cosmic Group in Piazza San Pietro Somaldi con quantità limitate per garantirne una vendita per le singole giornate della manifestazione.