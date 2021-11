Annunciata la nuova opening per l’anime di One Piece

Il numero 52 di Weekly Shonen Jump (ultima edizione del 2021), disponibile in Giappone per l’acquisto e negozi online da oggi, annuncia la nuova opening per la serie anime di One Piece, ispirata al manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda.

La nuova sigla di apertura sarà eseguita dalla band rock composta da quattro componenti, I Don’t Like Mondays, e il pezzo prende il titolo di “Paint“. La nuova opening esordirà il 9 gennaio 2022.

Da agosto 2020 la serie anime vanta la opening attualmente in corso eseguita dal gruppo Da-iCE col pezzo “Dreamin’ On“.

Ricordiamo che la serie anime settimanale di One Piece ha raggiunto il 21 novembre 2021 l’episodio 1000 e che il 6 agosto 2022, nelle sale cinematografiche giapponesi, sarà proiettato il nuovo film animato One Piece Film Red. Il film è diretto da Goro Taniguchi (Code Geass) con la sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) e Eiichiro Oda a far da produttore esecutivo. Cliccate qui per raggiungere tutti i dettagli e il primo teaser trailer.

La serie anime sta trasponendo da luglio 2019 l’arco narrativo del Paese di Wano. La serie vanta ora un nuovo regista, Tatsuya Nagamine (One Piece Film Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball Super: Broly), e character designer, Midori Matsuda (responsabile capo per le animazioni di One Piece Episode of East Blue: Luffy to 4-nin no Nakama no Daiboken, One Piece Film Gold).

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1033 capitoli e 100 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 99 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation, in corso ininterrotto dal 1999 con all’attivo 1001 episodi totali, che sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset con 597 episodi doppiati poichè dal 20 ottobre sono ritornati in tv con gli inediti. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperate qui gli ultimi dettagli.