Annunciati nuovi drop crossover tra Magic: the Gathering e League of Legends

Wizards of the Coast ha recentemente annunciato due nuovissimi drop per Magic: The Gathering Secret Lair, riguardanti questa volta un crossover con Riot, per celebrare il lancio della serie animata League of Legends: Arcane, ambientata nell’universo del famosissimo videogame MOBA, e disponibile in esclusiva Netflix a partire dallo scorso 7 novembre.

Questi speciali drop saranno disponibili in edizione limitata temporalmente, in vendita dal prossimo 29 novembre fino al 23 dicembre, in versione foil (44,99 euro) e non foil (34,99 euro) per Magic: The Gathering ( link Amazon), che saranno rivelati nel corso delle prossime settimane, una volta completata la serie animata.

Chris Cocks, Presidente di Wizards of the Coast, ha dichiarato di essere veramente entusiasta di collaborare con Riot Games per il lancio di questi due drop crossover con League of Legends: Arcane, sostenendo che portare nuovi brand nel multiverso di Magic: the Gathering è sicuramente un modo di soddisfare i fans, sia quelli alle prime armi, che potrebbero essere attirati proprio dalle nuove ambientazioni, sia i veterani, che potranno così disporre di nuovi e variegati elementi.

Secret Lair x Arcane, stando ad alcune anteprime, introdurrà quindi un bel po’ di nuove carte, comprese terre di Magic: The Gathering appositamente studiate, che andranno a rappresentare luoghi e momenti chiave della serie animata, quali Piltover, Undercity e altri ancora.

Ricordiamo che Magic: the Gathering, non è un sistema nuovo ai crossover con svariate ambientazioni diverse dal proprio universo, quali quelle già realizzate con i Forgotten Realms, già pubblicate per la quinta edizione di Dungeons & Dragons, che tanto successo stanno attualmente riscuotendo tra i ranghi dei fans di entrambi i franchise.