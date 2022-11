Oltre al debutto di Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors, Ant-Man and The Wasp: Quantumania segnerà la prima apparizione ufficiale nell’MCU di MODOK, alter ego del brillante scienziato George Tarleton nonchè uno dei villain più folli dei fumetti. Una linea di Funko Pop dedicata al film potrebbe aver svelato il nuovo design del personaggio di cui al momento non si conosce ancora il ruolo effettivo che andrà a ricoprire.

Svelato il nuovo look di MODOK in Ant-Man 3

Nei fumetti Marvel MODOK si è scontrato diverse volte con eroi del calibro di Hulk e Captain America, cercando di conquistare il mondo intero. Il personaggio è stato anche protagonista di una serie animata per adulti, arrivata nella sezione Star di Disney+, e doppiato da Patton Oswalt. Lo show non è stato considerato in ogni caso canonico: lo showrunner Jordan Blum Blum ha infatti reso noto che il multiverso a cui il personaggio di M.O.D.O.K. appartiene è quello relativo a Terra-1226, lontano quindi da Terra-199999 del classico MCU inaugurato nel 2008 con il primo Iron Man di Jon Favreau.

Primeiras imagens dos Funkos Pop! de Quantumania mostram o primeiro vislumbre oficial do M.O.D.O.K pic.twitter.com/6m9cnleDOV — Marvel News (@BRMarvelNews) November 20, 2022

Il terzo capitolo di Ant-Man darà ufficialmente il via alla Fase 5 dell’MCU e avrà delle ramificazioni importanti in vista di Avengers: The Kang Dinasty, in arrivo nel 2025. Oltre al ritorno nel cast di Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, ci sarà anche Kathryn Newton nei panni di una Cassie Lang adulta. Il senso di questo recast di Cassie Lang è dovuto alla volontà di Marvel Studios di avere un volto di maggior successo rispetto alla precedente interprete. Il calendario cinematografico della Marvel è stato di recente stravolto a seguito del rinvio di Blade (la produzione del reboot sta creando non pochi problemi alla major). Al momento gli unici film confermati per il 2023, oltre al terzo capitolo di Ant-Man, sono Guardiani della Galassia Vol.3 e The Marvels (sequel di Captain Marvel).