Asta record per Detective Comics #27, il debutto di Batman

Heritage Auctions riporta di aver venduto una nuova copia di Detective Comics #27 ovvero l’albo di debutto di Batman la scorsa settimana. Nulla di nuovo dato il valore storico dell’albo e il mercato dei collezionisti da sempre avidissimo se non fosse che la vendita ha fatto registrare un nuovo record.

Detective Comics #27, nuovo record per Batman

La casa d’aste ha infatti confermato di aver venduto questa copia di Detective Comics #27 per 1.5 milioni di dollari!

La copia valutata con un tondo 7.0 dalla CGC, la più importante società americana deputata alla valutazione e al restauro di fumetti da collezione, fa registrare il record assoluto: la precedente copia dello stesso albo, valutata fra l’altro 8.0, era infatti stata venduta per soli 1.075 milioni di dollari nel 2010.

Il salto di prezzo nella vendita dimostra quanto ancora il personaggio, e le sue storiche origini, siano molto ricercate fra i collezionisti anche in previsione del rilancio cinematografico del personaggio.

Il vicepresidente della Heritage Auctions, Barry Sandoval ha dichiarato:

Non sono sorpreso dalla vendita record. Era una copia in buone condizioni, una delle migliori che abbiamo visto e si tratta di uno dei fumetti più importanti mai pubblicati.

La casa d’aste aveva presentato la copia in vendita sottolineando la brillantezza del giallo della copertina e i bordi pressoché perfetti. Poche copie di altri fumetti dell’epoca oltre che di altre copie dello stesso albo vendute precedentemente si sono presentate così bene. La particolarità è anche l’ottimo stato di conservazione del copertine posteriore, inoltre la copia sempre essere stata letta poche volte e conservata discretamente bene non presentando segni tipici della lettura. Inoltre non ci sono segni, scritte o timbri né internamente né esternamente una rarità per fumetti provenienti dalle edicole del 1939.

Detective Comics #27, quante copie esistono al mondo?

Come detto in Detective Comics #27 fa il suo esordio Batman e secondo la CGC al mondo attualmente esistono, cioè sono state censite, solo 7 copie originali quindi non restaurate dell’albo incluse le due vendute all’asta.

Per dare una proporzione del record vi basti pensare che nel 1939 avreste potuto comprare una copia di Detective Comics #27 in una edicola americana per soli 10 centesimi. Calcolando l’inflazione dal 1939 al 2020 sarebbero appena $ 1.87 (comunque meno del costo dei fumetti attuali negli USA).

Inoltre pur facendo registrare un nuovo record assoluto per un fumetto di Batman, il fumetto più costoso mai venduto rimane la copia valutata 9.0 dalla CGC di Action Comics #1 venduta su ebay nel 2014 per 3.2 milioni di dollari… si tratta, ovviamente, della prima apparizione di Superman.