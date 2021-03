Avamposto 31: fumetti e cartoni per salvare il pianeta!

Avamposto 31 è l’appuntamento settimanale condotto da Andrea Artusi dedicato al mondo dell’immagine disegnata e di tutto quello che le gira attorno in onda in diretta tutti i venerdì dalle 17,30 alle 19,00 dagli studi di IUSVE Cube Radio sul Canale CulturaPopITA di Tom’s Hardware su Twitch. I fumetti, il cinema, le serie tv, i videogame diventano protagonisti grazie ai contributi della redazione composta da un cast di collaboratori fissi d’eccezione tra i quali Loris Cantarelli, Andrea Voglino, Diego Cajelli e Manuel Enrico. Alla regia Marco Sanavio con Aurora Simionato e un ospite in studio che questa settimana sarà Marco Monzani direttore del Master universitario in Criminologia, psicologia investigativa e psicopedagogia forense presso l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia IUSVE.

Avamposto 31 – 26/03/2021

Torna a grande richiesta in questa nuova puntata di Avamposto 31 il Professor Monzani per continuare a parlare di crimine, ma questa volta contro l’ambiente. Una tematica assai cara alla fiction che è sempre più sensibile ai temi del rispetto e della salvaguardia del pianeta in particolare quando si rivolge al pubblico dei più giovani. E’ sbarcato nei giorni scorsi infatti su Rai Play in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua “AcquaTeam–Missione Mare”, special tv in animazione e riprese dal vero prodotto da Rai Ragazzi e Graffiti in cui la “super-biologa” marina Marysun, versione animata dell’esperta oceanografa Mariasole Bianco nota al pubblico televisivo, e il suo inseparabile assistente, un polpo dalle mille risorse di nome Otty, si battono per difendere i tesori del mare dalle minacce dell’inquinamento.

Per parlarcene avremo in collegamento telefonico l’ideatore del corto Federico Fiecconi assieme ai doppiatori Marco Lui e Riccardo Mazzoli, ricordando che tra gli sceneggiatori compare anche Andrea Voglino redattore di Avamposto 31. Da un cartone animato dedicato all’ambiente a ‘Coda Di Castoro’ un libro per bambini sullo stesso tema pubblicato in questi giorni da Mondadori Ragazzi, scritto da Daniele Mocci e illustrato da Luca Usai. Due autori di fumetti ‘prestati’ all’editoria per ragazzi che avremo entrambi collegati in diretta. E per concludere una graphic novel dal tono sognante intitolata ‘Umberto’ che ha per protagonista un abitante di Urano, pianeta che la terra sfrutta per le sue risorse energetiche mentre allo stesso tempo ne demonizza gli abitanti. Il primo romanzo grafico di Holdenaccio edito da BAO Publishing, ospite che chiuderà la puntata.

