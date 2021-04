Avamposto 31: supereroi brutti, sporchi e cattivi!

Avamposto 31 è l’appuntamento settimanale condotto da Andrea Artusi dedicato al mondo dell’immagine disegnata e di tutto quello che le gira attorno in onda in diretta tutti i venerdì dalle 17,30 alle 19,00 dagli studi di IUSVE Cube Radio sul Canale CulturaPopITA di Tom’s Hardware su Twitch. I fumetti, il cinema, le serie tv, i videogame diventano protagonisti grazie ai contributi della redazione composta da un cast di collaboratori fissi d’eccezione tra i quali Loris Cantarelli, Andrea Voglino, Diego Cajelli e Manuel Enrico. Alla regia Marco Sanavio, Aurora Simionato, Chiara Favaro e un ospite in studio che questa settimana sarà Tobia Berti, regista e filmmaker.

Avamposto – 31 16/04/2021

La figura del supereroe sarà al centro di questa nuova puntata di Avamposto 31, ma in un’accezione lontana da quella classica che ci è stata regalata da decenni di letteratura disegnata mainstream. Gli eroi senza macchia e senza paura del fumetto hanno infatti di recente spesso lasciato il posto a figure controverse e oscure. In studio Tobia Berti ci racconterà alcune di queste, protagoniste dei teaser video che ha realizzato per la serie dei Capitani Italiani, tratti dagli omonimi comics che narrano le avventure di esseri con superpoteri che vivono nelle più importanti metropoli del Belpaese. Uno di loro, il partenopeo Capitan Napoli, sarà protagonista nei prossimi giorni di una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Indiegogo.

Il secondo albo della serie dal titolo Conseguenze edito da Remer Comics sarà il protagonista dell’iniziativa e lo scopriremo con in collegamento telefonico Antonio Sepe che lo ha sceneggiato. Le serie TV dedicate a questo tipo di figure hanno sempre più successo e con Manuel Enrico faremo una ampia disanima sui titoli più recenti a partire da Invincible, il cartoon tratto dall’omonimo fumetto diffuso in queste settimane sulla piattaforma di streaming Prime Video. Con Andrea Voglino invece parleremo di American Flag di Howard Chaykin, uno dei personaggi che hanno aperto questa tendenza e del sorprendente Prigione Numero 5 di Zehra Doğan edito da Becco Giallo il diario dal carcere a fumetti dell’artista, attivista e giornalista curda.

Dove vedere Avamposto 31?

Per seguire in diretta live la puntata di Avamposto 31 basta collegarsi ogni venerdì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 17:30

