The Boys 3 è arrivato la scorsa settimana su Amazon Prime Video, come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima. Ancor più irriverente ed esagerata rispetto alle sue precedenti stagioni, con la nuova infornata di episodi la serie ispirata ai fumetti di Garth Ennis ha deciso di spingere ulteriormente sulla dissacrante rappresentazione del mito dei supereroi. Tanto da arrivare, nel primo episodio, a realizzare una scena che porta a pensare che The Boys 3 abbia tratto ispirazione da Avengers: Endgame, sempre con lo suo spirito irriverente.

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler sul primo episodio di The Boys 3

Nel primo episodio di The Boys 3, Payback, facciamo la conoscenza di Termite, un super che come l’Ant-Man marveliano ha il potere di rimpicciolirsi. Utilizzando questa sua capacità, Termite si lancia in particolari giochetti erotici che, come da tradizione della serie, finiscono in modo tutt’altro che gradevole. Questo scenario ha portato i fan a chiedersi se nell’immaginare questo momento di The Boys 3 ci si fosse ispirati a Avengers: Endgame, o meglio a una teoria del fandom marveliano, secondo la quale Scott Lang avrebbe potuto rimpicciolirsi, entrare nel corpo di Thanos e farlo esplodere semplicemente tornando alle sue dimensioni normali.

A rispondere a questo quesito è stato Erik Kripke, showrunner di The Boys, che ha affrontato l’argomento durante un’intervista con Variety:

“Craig Rosemberg ha scritto la sceneggiatura, quindi merita la maggior parte della colpa. Questa scena è nata e si è sviluppata durante la writer’s room, partendo dalla necessità di far lottare i ragazzi con un super. Ci siamo domandati quale supereroe non avessimo ancora utilizzato, e qualcuno ha detto ‘Non abbiamo mai visto Ant-Man’, poi qualcun altro ha detto ‘C’è questo meme di Ant-Man che si arrampica su per il culo di Thanos e poi lo fa esplodere. Dovremmo farlo, dovremmo offrire al pubblico le cose che la Marvel non può dar loro’”

Il riferimento di Krupike è alla teoria apparsa online, secondo cui per sconfiggere Thanos sarebbe stato sufficiente che Ant-Man, dopo essersi miniaturizzato, entrasse nel corpo del Titano Folle, passando da una strada non proprio invitante, per poi tornare alle proprie dimensioni, dilaniando il villain.

Come punto di partenza per una delle scene più esplosive e dissacranti della serie non era certo male, ma la realizzazione non poteva certo esser così semplice:

“Qualcun altro ha ironicamente osservato come avessimo già utilizzato una cosa simile, come abbiamo fatto nella prima stagione con Translucent. Quindi, quando togli dalla discussione il didietro, non rimangono poi tanti altri orifizi da cui entrare. Ed è stato Craig che ha cavalcato l’argomento, era tipo ‘Ascoltare, la bocca non è divertente e da dietro siamo già passati’- Quindi dobbiamo immaginare una nuova strada che sia come la cruna di un ago.’”