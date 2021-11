Batgirl: JK Simmons è entusiasta di tornare come Commissario Gordon

Dopo una breve apparizione in Justice League, l’attore JK Simmons, a cui è stato affidato il ruolo del Commissario Gordon, si è detto entusiasta dell’idea di poter tornare in quella parte in occasione del prossimo film su Batgirl.

Quando Warner Bros. ha richiamato l’attore per chiedergli di tornare nei panni del Commissario Gordon in occasione del film di Batgirl di HBO Max, JK Simmons è rimasto sbalordito. Dopo averlo interpretato nel film Justice League del 2017 di Joss Whedon, e ovviamente presente anche nella Snyder’s Cut uscita nel 2021, dunque JK Simmons tornerà nel suo ruolo anche nel film in solitario di Batgirl.

Nella Snyder’s Cut, Simmons ha avuto un ruolo leggermente più ampio rispetto alla versione di Whedon del film sulla Justice League, incontrando alcuni membri del gruppo di eroi da poco formatosi sul tetto del commissariato di polizia di Gotham City. Jim Gordon sarebbe dovuto anche tornare in occasione del film sul Batman di Ben Affleck, progetto che poi è stato cancellato da Warner Bros. per via dei problemi di salute dell’attore che ha interpretato Bruce Wayne e il Cavaliere Oscuro. Dopo la cancellazione di questo film si temeva che non avremmo più visto il Jim Gordon di JK Simmons all’interno del DC Extended Universe. Potete recuperare i film Batman V Superman e Justice League, sia la versione di Joss Whedon sia la Snyder’s Cut, su Amazon.

Questa è la dichiarazione che JK Simmons ha rilasciato in occasione di un’intervista all’ Happy Sad Confused Podcast.

Sono rimasto completamente sbalordito quando sono tornati da me per chiedermi di tornare ad interpretare il Commissario Gordon per un ruolo molto più importante. Non vedo l’ora. Credo che presto mi metterò in contatto con Leslie Grace e i registi della pellicola per cominciare a parlarne e per organizzare le prime piccole riprese. Inizieranno molto presto e io credo che salterò a bordo a Gennaio, a Glasgow, che è un luogo fantastico proprio perché è così gotico. Sono esaltato all’idea di poter tornare come Jim Gordon. Ho parlato a lungo con i ragazzi per capire come rappresentarlo al meglio. Sarà molto interessante introdurre il personaggio di Batgirl e sviluppare ancora meglio il commissario Gordon.

È stato confermato poco tempo fa che l’attore Brendan Fraser avrà un ruolo nella pellicola in solitario di Batgirl, la cui protagonista verrà interpretata dall’attrice Leslie Grace. Diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah sulla sceneggiatura di Christina Hodson, il film arriverà in esclusiva su HBO Max.