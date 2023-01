Era solo questione di tempo prima che Bastard!!, anime Netflix ispirato alla serie manga scritta e disegnata da Kazushi Hagiwara, venisse rinnovato per una seconda stagione. L’annuncio è avvenuto in forma ufficiale nella giornata di ieri con un teaser trailer che preannuncia un mondo di caos e distruzione dopo la scomparsa del malvagio mago Dark Schneider. I nuovi episodi arriveranno nel corso dell’anno sulla piattaforma di streaming.

Il trailer della seconda stagione di Bastard!!, popolare anime Netflix

La seconda stagione di Bastard!! adatterà gli avvenimenti presenti nei libri che vanno dall’8 al 12, fino all’arco narrativo Requiem of Hell. Durante il live stream dell’annuncio il produttore Tsuruoka ha svelato nuovi dettagli sulla trama:

La storia va ben oltre quella rappresentata negli episodi aggiuntivi. Questa trama è stata la più popolare del manga. Appaiono molti nuovi personaggi e si assiste alla fatidica resa dei conti tra Dark Schneider e Kall-Su. Per poter raccontare ogni dettaglio di questa parte della storia, Hell’s Requiem sarà composto da 15 episodi.

La prima stagione di Bastard!!, divisa in due parti, è stata una delle più viste nella sezione anime di Netflix, battendo anche Hunter x Hunter. Bastard!! L’oscuro dio distruttore è un manga di target shōnen/seinen scritto e illustrato da Kazushi Hagiwara, la cui pubblicazione è iniziata nel 1998, ma che attualmente non viene più pubblicato con regolarità: la serie risulta infatti in pausa dal 2012. Dal manga era già stata tratta una serie animata nel 1992 e, a distanza di 30 anni, ecco giungere una nuova serie ONA (Original Net Animation), poiché è stata pensata unicamente per la pubblicazione in streaming online.

Nel cast troviamo Yoshitsugu Matsuoka come Lars, Ari Ozawa come Sen Ari, Shizuka Itou come Kai Harn e Takehito Koyasu come Di-Amon. Questi si uniscono a Kishō Taniyama nel ruolo del protagonista Dark Schneider, Tomori Kusunoki nel ruolo di Tia Noto Yoko, Hiroki Yasumoto è Gara, mentre Yōko Hikasa è di Arshes Nei.