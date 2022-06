Ci siamo quasi: il 2 settembre è alle porte! Ciò significa che presto avremo l’occasione di vedere su Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la serie ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo. Celebrimbor è uno dei personaggi presenti nei racconti di J.R.R. Tolkien di cui sappiamo relativamente poco, ma che avremo modo di conoscere meglio nella nuova produzione degli Amazon Studios. Secondo le novità degli ultimi mesi, il fabbro elfo interpretato da Charles Edwards avrà un ruolo centrale nella prima stagione. Insomma, la storia di Celebrimbor sarà tra quelle più approfondite ne Gli Anelli del Potere.

La serie si svolge migliaia di anni prima de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli e vede nel cast Robert Aramayo (Elrond), Maxim Baldry (Isildur), Nazanin Boniadi (il guaritore Bronwyn), Sophia Nomvete (la principessa nana Disa), Morfydd Clark (Galadriel), Ismael Cruz Córdova (l’elfo silvano Arondir) e Charlie Vickers (Halbrand).

Chi è Celebrimbor ne Gli Anelli del Potere? Qual è la sua storia? Prima di rispondere a queste domande, vediamo insieme le nuove immagini diffuse in esclusiva da Fandom che mostrano il look dell’elfo nella serie TV di Prime Video:

'In our story, Celebrimbor encourages and assists Elrond to visit Khazad-dûm and to court the Dwarves,' says actor Charles Edwards

