Stranger Things 4 è giunta alla conclusione, regalandoci sorprese, sorrisi e dolore, ma anche una memorabile esibizione musicale di Eddie Munson (Joseph Quinn) del brano dei Metallica Master of Puppets. I fratelli Duffer hanno la capacità di assemblare tutti i pezzi del puzzle nel modo giusto, nonostante in quest’ultima stagione la carne messa al fuoco fosse davvero tanta. Eppure ogni personaggio ha un suo spessore, ogni situazione un suo senso di esserci, tanto che alla fine dei conti le emozioni non mancano, anche se non tutti i personaggi hanno lo stesso peso all’interno della storia.

Così, andando avanti abbiamo imparato a conoscere i vecchi e i nuovi personaggi e a dispiacerci per ognuno di loro. Che poi, a ben pensarci, anche quelli meno interessanti, grazie ai collegamenti con gli altri, acquistano potenza man mano che il racconto prende vita. Lo abbiamo visto durante la battaglia finale contro Vecna, quando il gioco di squadra ha cambiato le carte in tavola e unito da lontano tutti i componenti della banda di Hawkins: un miscuglio di azioni che solo due menti particolari come quelle dei fratelli Duffer potevano portare sulla schermo senza grandi intoppi.

Il finale di Stranger Things 4 non lo abbiamo ancora dimenticato, e i fan ora aspettano con ansia la quinta stagione mentre continuano ad ascoltare la canzone dei Metallica suonata da Eddie nel Sottosopra. Il brano in questione, Master of Puppets, sta già crescendo in termini di ascolti. Sui social – Tik Tok e Instagram in particolare – è già diventato virale. I Metallica non hanno mancato di dirsi onorati per il tributo di Eddie, e più in generale di Stranger Things, alla band. Tra l’altro, parliamo di una scena molto significativa per l’evoluzione del personaggio e le sorti del gruppo di amici e dell’intero pianeta.

Di seguito potete leggere le parole dei Metallica e vedere il video condiviso su Instagram per ringraziare Eddie:

Eravamo tutti entusiasti di vedere il risultato finale e quando è accaduto ne siamo rimasti completamente sbalorditi… È davvero ben fatto. È un onore incredibile essere diventati una parte così importante del viaggio di Eddie e stare ancora una volta in compagnia di tutti gli altri fantastici artisti presenti nella serie.

Secondo cbr.com, durante la settimana successiva al finale di stagione della serie, gli stream online della canzone sono aumentati del 650,3% rispetto a quelli del 1986, anno in cui è stato lanciato il brano per la prima volta. La settimana prima della messa in onda del finale i flussi video e audio di Master of Puppets si erano fermati a 1.020.333, ma in seguito hanno visto un incremento fino a 7.655.536.

Ricordiamo che si tratta della seconda canzone degli anni '80 a cui Stranger Things 4 ha donato un ritorno alla vita in termini di ascolti.