Cranio Creations annuncia la sua line-up per Lucca Comics & Games 2019

Cranio Creations annuncia la lista di nuovi giochi da tavolo che verranno presentati al pubblico a Lucca Comics & Games 2019.

È di questi giorni l’annuncio da parte di Cranio Creations dei nuovi giochi che verranno presentati al pubblico in occasione della fiera Lucca Comics & Games 2019, che si terrà nella bella cittadina toscana dal 30 ottobre al 3 novembre.

Mystery House – Adventures in a box

In Mystery House – Adventures in a box, gioco di cui seguito lo sviluppo in anteprima grazie a Cranio Creations e di cui abbiamo ampiamente parlato in due articoli speciali, a cui vi rimandiamo per maggiori informazioni (prototipo, pre-release), è un titolo per uno/cinque giocatori dai quattordici anni in su in cui i partecipanti dovranno entrare in una misteriosa e mistica magione vittoriana e saranno catapultati in un’avventura incredibile.

Si tratta di un nuovo modo di intendere la formula delle escape room da tavolo e consiste di una plancia 3D che riproduce la casa in cui dovranno essere inserite le carte enigma, che formeranno ogni volta scenari differenti a seconda della storia che si starà mettendo in scena. Un’app guiderà i giocatori attraverso il gioco e controllerà i progressi della squadra. Tutte le espansioni future sfrutteranno la scatola base come partenza per il gioco. Ogni partita avrà una durata di circa un’ora.

Maestri del Rinascimento

Maestri del Rinascimento è un nuovo gioco di carte che ricrea l’atmosfera del celebre titolo Lorenzo il Magnifico (di cui potete leggere la nostra recensione) con regole semplici e una durata limitata. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un titolo di cui abbiamo seguito lo sviluppo in anteprima sempre grazie a Cranio Creations (prototipo, pre-release).

Nel proprio turno i giocatori potranno acquisire una carta sviluppo, prendere risorse dal mercato o attivare carte sviluppo sul tuo tabellone. Ogni carta sviluppo consentirà di trasformare le risorse e di spostarle dai magazzini dallo spazio limitato allo spazio bancario che è illimitato, così da poter accumulare maggiori risorse da spendere per acquisire carte più potenti. Come in Lorenzo il Magnifico si dovrà assecondare le richieste dei propri leader per avere accesso ai loro poteri.

Maestri del Rinascimento è un gioco per uno/quattro giocatori dai quattordici anni in su e ha una durata media di 30/45 minuti.

Barrage

Barrage, nato da una campagna Kickstarter che ha molto infiammato la comunità web, è un gioco di piazzamento lavoratori basato sulla meccanica del flusso dell’acqua per uno/quattro giocatori dai quattordici anni in su.

In una distopica belle époque, la rivoluzione industriale ha spinto il consumo di risorse fossili fino al loro completo esaurimento. Lo sviluppo tecnologico sembra oramai segnato, ma una nuova risorsa, pulita e inesauribile, accorre in aiuto dell’umanità: l’energia idroelettrica.

In Barrage, I giocatori si sfideranno per il controllo energetico di un territorio, costruendo maestose dighe e migliorandole per accrescere la capacità di raccolta dell’acqua e la conseguente produzione energetica grazie a turbine e a condotti. Una partita a Barrage avrà una durata media di circa 120 minuti.

Barrage – The Leeghwater Project

Questa espansione per Barrage, introduce una nuova fazione al gioco base: Ellen Vos, dei Paesi Bassi, è pronta a seguire le orme di Jan Leeghwater.

Con Barrage – The Leeghwater Project, i giocatori potranno sfruttare il lavoro esterno e i propri edifici tramite una combinazione di tessere, ognuna con un diverso e potente effetto, che potrà essere attivato dagli ingegneri. Due nuovi ufficiali esecutivi e tre nuove tessere tecnologia avanzata, dedicate alla costruzione di edifici personali, introducono ulteriore varietà al gioco base.

Letter Jam

Letter Jam è un pary game di parole cooperativo per due/sei giocatori dai dieci anni in su, in cui ogni giocatore dovrà lavorare con gli altri per la creazione delle parole. I giocatori vedranno solo le lettere degli avversari; con quelle lettere a ogni turno dovranno cercare di far indovinare una parola agli altri giocatori e al contempo scoprire le lettere nascoste. Il gruppo vincerà se tutti i giocatori indovinano le proprie lettere.

La durata di una partita a Letter Jam si attesta su circa 45 minuti.

Escape Room Il Gioco: Jumanji Family Edition

Dopo il successo di Escape Room Il Gioco, di cui potete leggere la nostra recensione, arriva una nuova Family Edition dedicata a Jumanji, il celebre libro illustrato per bambini da cui sono state tratte pellicole e giochi da tavolo.

Da uno a sei giocatori dai dieci anni in su avranno sessanta minuti di tempo per risolvere tutti gli enigmi e sfuggire agli animali selvaggi e alla natura feroce. Riusciranno a tornare casa? Escape Room Il Gioco: Jumanji Family Edition conterrà tre differenti avventure, adatte a tutte le età.

Through The Ages: Nuovi Leader e Meraviglie

Con questa attesissima espansione, il pluripremiato gioco Through the Ages, pubblicato in Italia da Cranio Creations,capolavoro di civilizzazione di Vlaada Chvàtil per due/quattro giocatori dai quattordici anni in su, si arricchisce di nuovi leader, nuove meraviglie e nuove carte militari, per rendere ancora più vario e appassionante il viaggio attraverso i secoli della propria civiltà.