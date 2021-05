Crowdfunding: i migliori progetti geek – Maggio 2021

Il Crowdfunding è una tecnica di finanziamento che parte dal basso e che permette di ottenere fondi grazie alle donazioni da parte di utenti interessati ad un determinato progetto. Nel corso degli anni sono nate decine di piattaforme riguardanti varie tipologie di Crowdfunding. Da Kickstarter a Indiegogo e da DeRev ad Eppela, diamo uno sguardo ai progetti geek più interessanti e curiosi di Maggio 2021.

Crowfunding migliori Maggio 2021

Marvel United: X-Men

Marvel United è tornato, portando gli X-Men in questo acclamato gioco cooperativo dal ritmo serrato. Dopo il grande successo di Marvel United che ha ricevuto anche la localizzazione italiana grazie ad Asmodee, ora potete creare la vostra squadra di eroi mutanti e unire le forze per contrastare il piano generale dei più potenti cattivi dell’universo. Avrete anche la possibilità di scegliere di assumere il controllo diretto di un supercriminale, affrontando gli altri giocatori che interpretano i supereroi. Regole semplici, strategia approfondita, configurazione facile, tempo di gioco rapido, difficoltà variabile, grafica accattivante e incredibili statuine di personaggi, tutti uniti per offrirvi l’esperienza di gioco Marvel più coinvolgente possibile.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 249.528 euro

249.528 euro Scadenza del progetto: 6 maggio 2021

MiniQuest Adventures

MiniQuest Adventures è un librogame di Dungeon Crawler da 1 a 4 giocatori che prende ispirazione dai più classici videogiochi d’avventura a 16 bit. Ogni partita genererà un dungeon casuale che il giocatore dovrà superare per raggiungere e sconfiggere il boss finale. Gli eroi riceveranno ricompense come armi o equipaggiamento che li aiuteranno ad affrontare i nemici, che avranno statistiche aumentate in ogni round completato con successo.

Grazie alla casualità del gioco, ogni partita sarà diversa dall’ultima, rendendo il gioco molto avvincente. Diversi nemici attendono gli eroi all’interno del dungeon e questo porterà i giocatori a combinare oggetti e abilità per eseguire attacchi davvero letali. I personaggi principali di questo gioco sono: Martina, un’incantatrice umana che sfrutta il suo grande potere per lanciare incantesimi devastanti (la sua abilità innata le permetterà di recuperare il potere fintanto che ci sono nemici nelle vicinanze), Durlan è un implacabile elfo esploratore che sfrutterà i suoi movimenti per togliersi di mezzo quando è conveniente farlo (la sua abilità innata gli permetterà di infliggere colpi mortali ai suoi nemici).

Poi abbiamo Faenala, una paladina nana che farà di tutto per proteggere i suoi compagni (la sua abilità innata le permetterà di caricare i suoi nemici anche se indossa un’armatura grezza e pesante) e infine Ralen, un barbaro umano esperto di combattimento che cerca gloria per la sua tribù (la sua abilità innata gli permetterà di colpire più nemici con un singolo attacco).

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 7.999 euro

euro Scadenza del progetto: 28 maggio 2021

JoGo

Un modo compatto, portatile e sostenibile per preparare e gustare una tazza di caffè robusto, tutto in una sola tazza. Nessuna macchina, nessuno spreco e nessuna seccatura. JoGo è una cannuccia riutilizzabile dotata di un filtro a rete in attesa di brevetto che consente di godere una robusta tazza di caffè, tè sfuso o un cocktail alcolico o analcolico, ovunque e in qualsiasi momento. Basta versare un misurino del caffè macinato preferito, aggiungere acqua calda, inserire JoGo e bere. Si tratta di un compagno perfetto per viaggi o per coloro i quali hanno uno stile di vita all’aperto, sostenibile e in movimento.

JoGo è progettato per combattere la cultura consumistica eliminando la necessità di cannucce di plastica, coperchi per caffè da asporto e filtri di carta inutili. In questo modo è possibile preparare e bere tutto nella stessa tazza, snellendo il processo ed evitando ogni possibile spreco. Infine bere caffè o tè con questa cannuccia tecnologicamente avanzata aiuta a bypassare i denti e ridurre macchie indesiderate.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 7.999 euro

euro Scadenza del progetto: 28 maggio 2021

Lomi

Siete stufi di riempire giornalmente mastelli pieni di rifiuti organici col pericolo che questi possano degradarsi facilmente se lasciate passare qualche giorno di troppo? La nota azienda per la sostenibilità tecnologica, Pela, ha ideato un contenitore per il compostaggio domestico che funziona con la pressione di un singolo bottone. Il dispositivo prende il nome di Lomi e questo permette di compostare i rifiuti sfruttando il calore, l’abrasione e l’ossigeno.

Dalle dimensioni davvero contenute, Lomi può essere inserito ovunque nella vostra casa e grazie alla sua costruzione in plastica può essere lavato facilmente anche in lavastoviglie. Il funzionamento? Semplicissimo! Si gettano i rifiuti considerati umido all’interno del contenitore, si sceglie una funzione tra Modalità Rapida, Modalità Eco e Modalità Bioplastiche, si preme un pulsante e dopo 4, 10 o 20 ore potrete avere il vostro fertilizzante prodotto a casa.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Indiegogo

Indiegogo Obiettivo economico: 41.489 euro

41.489 euro Scadenza del progetto: 21 maggio 2021

DropKey

Quando si tratta di girare video professionali con l’uso del green screen, ci sono diversi ostacoli da superare quali il costo, il tempo per il montaggio dell’attrezzatura e il disordine che si può creare soprattutto quando gli spazi a disposizione sono pochi. Con DropKey tutto questo è stato annullato, evitando anche il rischio di inciampare tra i cavi o installare luci in posizioni così rischiose da renderle molto fragili.

Si tratta del primo green screen gonfiabile al mondo che può essere trasportato ovunque voi vogliate grazie alla comoda borsa da viaggio. Non è, però, un semplice green screen, poiché al suo interno, una volta gonfiato in un solo minuto, è presente un sistema di illuminazione interamente personalizzabile tramite l’applicazione proprietaria. Quest’ultima permette anche di gestire l’audio e la ripresa tramite l’uso dell’intelligenza artificiale.