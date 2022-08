Nel corso delle ultime ore Netflix ha svelato una nuova key visual e trailer focalizzati sui personaggi di Cyberpunk: Edgerunners, l’anime per Netflix creato da Studio Trigger ed ispirato al videogioco Cyberpunk 2077 di CD PROJEKT RED.

I protagonisti di Cyberpunk: Edgerunners si presentano nel nuovo trailer

L’anime arriverà in tutto il mondo sulla piattaforma streaming a partire da settembre 2022.

Partiamo innanzitutto dalla key visual:

E, di conseguenza, il trailer diffuso dal canale ufficiale YouTube di Netflix:

Cyberpunk: Edgerunners racconterà una storia indipendente di 10 episodi circa di uno street kid che cerca di sopravvivere in una città ossessionata dalla tecnologia e dalle modifiche corporee. Avendo tutto da perdere, sceglie di diventare un edgerunner, ossia un mercenario anche noto come cyberpunk.

Prodotta da Studio Trigger con la regia di Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare), Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) è il lead character designer e direttore esecutivo dell’animazione, Masahiko Otsuka (Star Wars: Visions ‘The Elder‘) e Yoshiki Usa (serie GRIDMAN UNIVERSE) sono incaricati di scrivere la sceneggiatura basata sulla storia fornita da CD PROJEKT RED e la colonna sonora originale è composta da Akira Yamaoka (serie Silent Hill). Per l’appunto, ecco le parole del regista in seno all’adattamento anime:

Ho sempre amato il genere cyberpunk, ma ho sempre trovato molto difficile lavorare su un contenuto originale da zero. Questo è il motivo per cui sono felice di lavorare con CD PROJEKT RED su questo progetto. Non sarà semplice soddisfare i fan degli anime e del gioco, ma amo le sfide, e non vedo l’ora di produrlo. Faremo del nostro meglio per soddisfare e superare le aspettative.