Prendendo in prestito la comunicazione del mondo dei videogiochi, Wizards of the Coast ha annunciato D&D Direct, un evento digitale interamente dedicato al gioco di ruolo più famoso del mondo. L’evento funzionerà esattamente come gli equivalenti appuntamenti di Nintendo (dal quale prende in prestito il nome), con una serie di annunci condensati in una presentazione registrata.

D&D Direct è però il primo evento di questo tipo visto che, solitamente, Wizards of the Coast ha annunciato le novità su Dungeons & Dragons direttamente, senza creare delle occasioni apposite. Visto tutto ciò che sta succedendo, negli ultimi anni, nei meandri del brand, un evento di questo tipo arriva anche troppo tardi se vogliamo, rispetto alla popolarità che ha conquistato D&D in tutti questi anni.

D&D Direct, come seguirlo e cosa aspettarsi dall’evento

Partiamo subito con lo snocciolare un po’ di dati. D&D Direct sarà online il 21 aprile dalle ore 18.00, e durerà ben 30 minuti. Si potrà seguire sui canali YouTube e Twitch ufficiali, ma se volete analisi da insider e commenti a caldo, sarà online anche il team di Cultura Pop su Twitch per seguire la presentazione.

Cosa ci sarà in questa presentazione? Prendiamo in prestito le parole del comunicato ufficiale:

«Sintonizzati anche tu per ricevere le ultime notizie e altre rivelazioni esclusive sul gioco di ruolo più famoso del mondo, con videogiochi, intrattenimento e molto altro ancora. I conduttori dello show saranno Anna Prosser e B. Dave Walters.»

Non solo i nostri cari manuali del gioco di ruolo, ma un focus completo su tutto quello che il brand Dungeons & Dragons sta creando in questi ultimi tempi.

Cosa possiamo aspettarci dal D&D Direct? Proviamo a fare qualche previsione.

Baldur’s Gate 3 è uno dei candidati per quanto riguarda il mondo dei videogiochi. Larian è ormai da tanto tempo al lavoro sul massiccio gioco di ruolo, e un evento come questo è un bel palcoscenico per comunicare delle novità.

Che sia una data di uscita, oppure un massiccio aggiornamento con nuove classi e parti di storia, ci aspettiamo di saperne di più.

Contestualmente è probabile che vengano annunciati altri progetti videoludici, magari anche dei prodotti con un minor budget dedicati al brand.

Chris Pine sarà all'interno del film di Dungeons & Dragons.

Il primo D&D Direct sarà senz’altro il palcoscenico per sapere qualcosa di più sul film di Dungeons & Dragons. I più attenti di voi avranno notato un foglio che riporta la sceneggiatura del film, all’interno del trailer dell’evento che trovate poco più sopra.

Il progetto è molto ambizioso, viene paragonato addirittura a Game of Thrones, e non c’è un momento più adatto per iniziare a gettare hype sui fan, magari con un primo trailer.

Come sapete c’è anche una serie tv live-action in cantiere, ma per quella non ci aspettiamo novità sostanziali. La produzione sembra ancora ad uno stadio iniziale, visto che ci sono giusto i nomi dei registi e poco più.

Che sia il momento di Dragonlance?

E, ovviamente, manuali su manuali non mancheranno al D&D Direct.

Voci di corridoio danno l’arrivo di Dragonlance e Spelljammer come papabili ambientazioni protagoniste dei prossimi, chissà che non vengano rese note finalmente delle novità in questo senso.

Nel 2024 il brand di Dungeons & Dragons arriverà a compiere ben 50 anni di vita, e mentre il gioco si avvia ad una transizione verso una sorta di nuova edizione, questo evento potrebbe iniziare a gettare le basi per quella che, sicuramente sarà una grande celebrazione da parte di Wizards of the Coast.

Oltre ad altri manuali a sorpresa che non possiamo immaginare, ci aspettiamo che il D&D Direct possa dare spazio anche ad altri giochi dedicati al brand. Di recente è emerso anche un nuovo gioco di miniature, che forse potremmo vedere più nel dettaglio proprio durante questa presentazione.