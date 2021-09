Demon Slayer, uno dei recenti fenomeni manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge dal 2016 al 2020 ed edito in Italia per Star Comics, si farà bello molto presto mediante una mostra artistica che aprirà i battenti dal 26 ottobre al 12 dicembre 2021 in quel di Tokyo e dal 14 luglio al 4 settembre 2022 in Osaka.

Demon Slayer: video anteprima della mostra a Tokyo

La mostra artistica comincerà quindi ad ottobre, periodo in cui è attesa anche la seconda stagione animata a cura di Studio Ufotable ed ispirata al manga, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Yukaku Hen, che ci terrà compagnia praticamente sino al primo trimestre del 2022. Qui gli ultimi dettagli.

Tornando al progetto artistico è stato diffuso, attraverso il profilo ufficiale YouTube e il sito web ufficiale, una breve anteprima video con alcune delle rappresentazioni più famose della talentuosa Gotouge.

Eccola a voi:

Ricordiamo, prima di addentrarvi nell’imminente seconda stagione, di guardare Demon Slayer: Il Treno Mugen.Il film animato è disponibile su Prime Video (Amazon) in Italia a partire dal 13 luglio. Qui gli ultimi dettagli. (Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link. Approfittatene!).

A proposito di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Composto da 205 capitoli e 23 volumetti, il manga si è concluso a maggio 2020. In Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 15 volumetti disponibili (recuperatelo su Amazon).

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda da aprile a settembre 2019 con 26 episodi trasmessi. L’anime è prodotto da Studio Ufotable ed è visibile legalmente, gratuitamente e sia con sottotitoli in italiano che doppiaggio italiano su VVVVID (Dynit).

Il sequel dell’anime si concretizza con un film animato che adatta l’arco narrativo dell’allenamento uscito nelle sale giapponesi il 16 ottobre 2020. In Italia è disponibile dal 13 luglio 2021 per Dynit su Amazon Prime Video.

Se ancora non conosceste l’opera, qui di seguito una breve sinossi: