Disney Plus è diventato uno dei servizi di streaming di film e serie TV più apprezzati sul mercato, con più di 130 milioni di utenti in tutto il mondo. Un successo figlio di una strategia che, partendo dai grandi classici, ha portato il catalogo Disney+ ad annoverare moltissimi prodotti vari e adatti a ogni tipo di pubblico.

Si tratta insomma una scelta perfetta per chiunque, anche considerando che l’abbonamento a Disney Plus è disponibile a un prezzo molto interessante. Ciò che rende il servizio qualcosa di più di una “semplice” alternativa a colossi come Netflix e Prime Video sono, di fatto, tutta una serie di elementi che l’hanno reso un portale davvero alla portata di tutti: dall’interfaccia sempre più raffinata al già citato catalogo con produzioni originali e non, tutte di ottimo livello. Cosa devi sapere prima di sottoscrivere un abbonamento a Disney Plus? Vediamolo insieme!

Quanto costa Disney Plus?

Il prezzo dell’abbonamento a Disney Plus comprende due piani:

Disney+ abbonamento mensile : 8,99€ al mese

Disney+ abbonamento annuale: 89,99€ all’anno

Com’è possibile osservare, l’abbonamento annuale a Disney Plus risulta davvero molto conveniente: si parla infatti di uno sconto complessivo del 15%, pari a ben due mesi di visione sostanzialmente in regalo. L’iscrizione al servizio è semplice e immediata: basta accedere al sito tramite i link in fondo a questo articolo per accedere a un catalogo denso di film e serie TV molto interessanti. Senza dimenticare che è possibile regalare Disney+ a chiunque tu voglia, e persino acquistarlo tramite App Store Apple e Google Play Store.

Come rinnovare Disney Plus?

Una volta sottoscritto l’abbonamento a Disney Plus il rinnovo avviene in maniera automatica: il servizio si rinnoverà – a cadenza mensile o annuale, a seconda del piano che hai scelto – ogni 30 o 365 giorni. Il costo dell’abbonamento Disney Plus verrà addebitato direttamente sul metodo di pagamento selezionato inizialmente, che potrai cambiare in ogni momento accedendo alle impostazioni salvate sul vostro profilo personale.

Disdetta Disney Plus: come fare?

La procedura per disdire Disney+ è semplice e rapida, e ti permetterà di sospendere in via temporanea il vostro abbonamento al servizio. Qualora tu voglia eliminare definitivamente l’account andrà prima disdetta la sottoscrizione attiva. Come disdire l’abbonamento Disney+?

Accedi al tuo account Disney Plus tramite un computer o un browser mobile

Seleziona il tuo Profilo

Seleziona Account

Seleziona il tuo abbonamento Disney Plus nella sezione Abbonamento

Seleziona Disdici abbonamento

Ti verrà chiesto di indicare la ragione della disdetta, di prendere parte al sondaggio (facoltativo) e di procedere

Continuerai ad avere accesso a Disney Plus fino alla fine del periodo di fatturazione in corso, ma poi non ti verrà più addebitato alcun importo.

Disney Plus: cosa comprende l’abbonamento?

Sottoscrivere l’abbonamento – mensile o annuale – a Disney Plus dà l’accesso a un catalogo di prodotti davvero ampio e perfetto praticamente per chiunque. Disney+ è un servizio che comprende la riproduzione senza pubblicità di film, serie TV, documentari e show firmati Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Cosa include l’abbonamento Disney Plus?

La possibilità di scaricare qualsiasi prodotto per guardarlo e riguardarlo in ogni momento

La funzionalità di GroupWatch , per organizzare visioni di gruppo fino a 6 persone

Il servizio di parental control , col quale tutti possono guardare i titoli con la massima tranquillità

Fino a 7 profili diversi con al massimo 4 riproduzioni in contemporanea

Dove guardare Disney Plus?

Abbonarsi a Disney+ è semplice ma, soprattutto, permette di accedere a migliaia di contenuti da molti dispositivi diversi:

Smartphone Android e iOS

Tablet Android e iOS

Tablet Amazon Fire

Amazon Fire TV

Sky Q

Android TV

Apple TV

Smart TV LG e Samsung

Chromecast – Google Tv

PlayStation 4 e 5

Xbox One, Series S e Series X

Computer (PC e MAC) via browser

La lista completa dei dispositivi con cui è possibile guardare Disney Plus è disponibile a questo indirizzo. Sui dispositivi Smart TV o affini sarà possibile sfruttare raggiungere una qualità video 4K Ultra HD e una qualità audio Dolby Atmos, mentre da mobile il video si assesta su un massimo di 1080 HD per un audio surround 5.1. Per quanto riguarda la visione da browser web troviamo invece un’impostazione automatica di 1080 HD per il video e una qualità audio stereo. Un’alternativa molto valida sia per un utilizzo domestico che per chi ama vivere film e serie TV fuori casa, con un catalogo in continuo aggiornamento e la possibilità di accedere a contenuti di qualsiasi genere.

L’offerta di Disney Plus