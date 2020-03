Disney+ arriva sui dispositivi Amazon

Disney+ Amazon: annunciata da Amazon la disponibilità sui propri dispositivi del supporto al servizio di streaming Disney+. Il nuovo servizio di The Walt Disney Company, sarà disponibile sui dispositivi Amazon in Italia – tra cui i dispositivi Fire TV per lo streaming e i modelli di Tablet Fire compatibili – a partire dal 24 marzo. Disney+ o Disney Plus se preferite, è il nuovo servizio di streaming video di The Walt Disney Company che andrà a competere con colossi come Netflix e Amazon Prime Video, grazie a un catalogo di esclusive che farà la gioia di tutti gli appassionati della “Casa del Topo”, ma anche gli amanti dei film Marvel e LucasFilm. Nonostante il servizio sia in ovvia concorrenza con quanto prodotto da Amazon l’azienda ha deciso di supportarne la visione su tutti i propri device hardware in maniera nativa ed immediata regalando anche sette giorni di utilizzo gratuito del servizio di streaming.

Sono stati aperti i preorder a prezzo scontato per aderire alla piattaforma di streaming Disney+. Da oggi e sino al 24 Marzo sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale a 59,99 con uno sconto quindi del 16% sul prezzo standard annuale di 69,99 euro e del 30% su quello mensile di 6,99 euro.

Disney+ offrirà dal 24 Marzo anche in italia ai fan di ogni età un nuovo modo di godersi contenuti unici firmati dai brand di intrattenimento più iconici dell’azienda, tra cui Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, così come una programmazione originale esclusiva che include film, serie, documentari e contenuti in forma breve realizzati esclusivamente per questo servizio, come The Mandalorian, High School Musical: The Musical: La Serie e Il mondo secondo Jeff Goldblum.

Disney+ su Fire TV ed Alexa

Su Fire TV l’accesso all’App dedicata per Disney+ ed ai relativi contenuti sarà possibile anche tramite l’utilizzo dei sistemi Alexa. Gli utenti potranno utilizzare il telecomando vocale Alexa incluso, oppure un dispositivo Echo associato per il controllo vocale da remoto. I contenuti Disney+ saranno infatti inclusi nella funzionalità di ricerca universale di Fire TV per semplificare la ricerca e la scoperta di contenuti utilizzando semplicemente la propria voce.

Quando l’app sarà disponibile, i clienti potranno utilizzare una serie di comandi vocali già predefiniti quali:

“Alexa, trova Disney+”

Alexa, apri Disney+”

“Alexa, riproduci [nome della serie]”

“Alexa, trova i film di Star Wars”

Per accedere ai servizi di Fire TV è possibile utilizzare i device già presenti sul mercato offerti da Amazon:

Se si vogliono utilizzare i servizi messi a disposizione da Alexa sono invece disponibili molte soluzioni adatte ad ogni esigenza:

Disney+ su Tablet Fire

I clienti possessori di Tablet Fire potranno invece anche scaricare film, serie tv o cortometraggi e guardarli quando preferiscono. Gli utenti potranno anche mettere in pausa uno spettacolo sulla propria Fire TV e riprenderne la visione su Tablet Fire, in modo da proseguire la visione con Disney+ in viaggio, ovunque si trovino.

I Tablet Fire di Amazon sono disponibili all’acquisto in vari formati:

Cosa è Disney+?

Disney+ o Disney Plus è un servizio di streaming video on demand come Netflix, Prime Video, NowTv o Infinity, fruibile ovunque su Smart TV, PC, smartphone e device compatibili con un’app dedicata. E’ attualmente composto da cinque sezioni dedicate a cinque argomenti ben specifici ovvero: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Lo streaming di Disney+ offrirà una risoluzione massima fino al 4K con HDR, che supporterà sia l’HDR10 con metadati statici e il Dolby Vision con metadati dinamici, mentre per la parte audio si potrà beneficiare del supporto al Dolby Atmos e l’audio object-based. Ad oggi, Disney+ non prevede alcuna forma di pubblicità presente durante la visione dei contenuti proposti.

Sette giorni di prova gratuita

I clienti possessori di Fire TV e Tablet Fire potranno iscriversi per un periodo d’uso gratuito di sette giorni ai servizi Disney+ direttamente sul proprio dispositivo Amazon a partire dal 24 marzo. Al termine del periodo d’uso gratuito ai clienti verranno addebitati €6,99 al mese oppure €69,99 per l’abbonamento annuale. Se un cliente ha già effettuato la registrazione a Disney+ da un altro dispositivo, potrà allora accedere semplicemente al proprio account.