Disney Vintage: i migliori titoli animati su Disney Plus

Il catalogo di Disney Plus si arricchisce ogni mese di nuovi prodotti, dalle nuove uscite, come il recente capolavoro Soul, ai classici d’animazione che tutti amano. Gli abbonati si saranno certamente accorti che su Disney Plus, la piattaforma di streaming online della casa omonima, c’è una sezione dedicata ai classici vintage, che hanno come protagonisti gli amati Pippo, Paperino, Topolino, Cip & Ciop e non solo. I protagonisti storici dei cortometraggi e degli speciali Disney ritornano a nuova vita grazie anche alla certosina opera di restauro digitale, in alta definizione, fatta dagli animatori dello studio.

Rivivi la magia di DISNEY+ e di questo titolo sfogliando il catalogo della piattaforma comodamente con tutta la famiglia grazie all’abbonamento annuale a 69,99 euro o mensile a 6,99 euro.

Tanti sono i classici Disney presenti sulla piattaforma e per non perderne nemmeno uno, la nostra breve guida sarà sicuramente utile a tutti i curiosi e i nostalgici che vogliono rivivere le storie che hanno accompagnato l’infanzia di tutti. Di seguito potete trovare quelli che, secondo noi, sono i grandi classici vintage di Disney assolutamente da non perdere!

Silly Symphony, le storie in musica di Disney

Le Sinfonie Allegre (o Silly Simphony in lingua originale) sono dei cortometraggi della Walt Disney Production dal 1929 al 1939. Il primo prodotto realizzato fu La Danza degli Scheletri di cui Walt Disney firmò anche la regia. Queste opere erano una sorta di banco di prova per le nuove tecnologie all’avanguardia che Disney voleva portare nelle produzioni di più larga distribuzione. Ma la grande qualità artistica e tecnica delle Sinfonie Allegre le portò subito a un grande successo di pubblico, successo che dura tutt’oggi, anche se parliamo di prodotti che hanno quasi un secolo di vita.

Tra le Sinfonie Allegre più interessanti che potete trovare su Disney Plus c’è sicuramente La Dea della Primavera, un romantico cortometraggio che racconta la nascita della stagione più bella dell’anno. In una valle incantata, dove è sempre primavera, la Dea vive in pace e armonia con la natura e i piccoli animali ed esseri fatati che la abitano. L’armonia viene spezzata dalla comparsa di Ade, lo spietato re degli inferi che rapisce la Dea Primavera e la porta a vivere con sé negli infuocati gironi. Ade, però, è profondamente innamorato della Dea e, vedendola sempre triste, le concede di tornare nel bosco tra le sue amate creature solo una volta all’anno. La Dea della Primavera è un capolavoro senza tempo, un riassunto della maestria artistica degli studi Disney che uniscono romantiche illustrazioni a una composizione musicale del tutto ineccepibile.

Oltre a La Dea della Primavera, su Disney Plus consigliamo la visione de La Cicala e la Formica, rivisitazione della favola classica per bambini che per la serie Silly Symphony viene, per la prima volta, messa in scena. Da non perdere anche Il Lupo Cattivo, il famoso cortometraggio d’animazione del 1934 che vede protagonisti Cappuccetto Rosso, la Nonna e i Tre Porcellini che dovranno vedersela con il malvagio lupo pronto a mangiarli. La colonna sonora di questa Sinfonia Allegra, poi, è nei ricordi di tutti: “Siam tre piccoli porcellin, siamo tre fratellin, mai nessun ci dividerà, trallalalalalà!”. I porcellini compaiono nel cortometraggio del 1933 intitolato proprio I Tre Porcellini, anche questo disponibile nel catalogo Disney Plus.

Gli amici di Topolino

Una sezione del catalogo Disney Plus dal titolo Topolino e i suoi Amici è particolarmente interessante per la grande varietà di contenuti proposti. Non solo vintage, ma anche gli ultimi cortometraggi proposti per i più piccoli. Tra i contenuti d’un tempo, però, sono da non perdere tutte le avventure che vedono protagonisti lo sfortunato Paperino e i due tremendi Cip & Ciop. Ricordiamo l’esilarante avventura de La Guerra dei Pop Corn, del 1951, in cui Paperino costringe Cip & Ciop a spalare la neve nel giardino della sua casa mentre lui, comodamente, prepara dei popcorn. Alla fine i due scoiattoli dispettosi sommergeranno il giardino di Paperino di fragranti popcorn. Anche Paperino e la Roulotte è uno dei cortometraggi più divertenti presenti nella lista Disney Plus e racconta di come la tanto attesa vacanza di Paperino prende una piega davvero inaspettata, a causa dell’intervento di Cip & Ciop che distruggono tutti i momenti di relax del papero.

Sul fronte Topolino, invece, non possiamo non ricordare Steambot Willie, il primo cortometraggio d’animazione realizzato da Walt Disney, con sonoro sincronizzato, che racconta le disavventure di Mikey Mouse che lavora come mozzo su una barca capitanata dal cattivo Gambadilegno. Quest’ultimo darà filo da torcere al povero giovane topo. Imperdibile è l’avventura sovrannaturale che vede, invece, protagonisti Topolino, Pippo e Paperino in Gli Scacciafantasmi, breve film del 1937 con protagonisti tre amici alle prese con fantasmi ed ectoplasmi, molto creepy! Così come da brividi è La Notte di Halloween, cortometraggio con Qui, Quo, Qua che, per vendicarsi dello zio Paperino che non vuole dare loro dei dolcetti durante la notte di Halloween, stringono un sadico accordo con una megera. La strega Nocciola, grazie alla sua potente arte magica, renderà indimenticabile, in senso negativo, la notte di Halloween di Paperino.

Nel 1945, invece, viene realizzato un altro grande classico Disney presente in catalogo, I Tre Caballeros con protagonista Paperino e i suoi amici pappagalli sudamericani José Carioca e Panchito. Un fantastico viaggio musicale che ha contribuito al grande successo di Disney nel genere dei film musicali. Un’opera assolutamente da non perdere!

Contemporary Vintage: L’animazione Disney negli anni ’80 e ’90

Disney Plus offre un’ampia scelta di film e cortometraggi degli anni Ottanta e Novanta. Vogliamo parlarvi di cortometraggi e film Disney meno famosi ma che hanno, ugualmente, avuto molta fortuna. Tra questi non possiamo non citare Cip & Ciop Agenti Speciali, realizzato nel 1989 che segue le avventure dei due simpatici scoiattoli a capo di un gruppo di vigilanti che protegge sia la comunità umana sia quella animale. In catalogo ci sono, poi, le tre stagioni che compongono la serie classica, del 1990 di DuckTales che racconta le storie dei paperi di Paperopoli, su tutti Zio Paperone che è protagonisti anche di un lungometraggio imperdibile dal titolo Zio Paperone alla Ricerca della Lampada Perduta.

Altro grande classico è In Viaggio con Pippo, in cui il simpatico Goofy affronta le difficoltà di essere padre, partendo in vacanza con suo figlio adolescente, per riallacciare il rapporto e imparare il significato di amore e affetto paterno. Direttamente dal 1993, invece, arrivano le avventure dell’eroe mascherato Dakwing Duck alias Drake Mallard, il supereroe spalleggiato da Jet McQuack che metterà a repentaglio la sua vita per salvare l’umanità! Un grande classico assolutamente da non perdere, così come un’altra serie TV di metà anni Novanta, Quack Pack : La Banda di Paperi con protagonisti i nipotini di Paperino, Qui, Quo e Qua.

Il catalogo Disney Plus offre, però, tantissime altre sorprese riservate agli abbonati. Il tuffo nel passato che abbiamo cercato di fare con questo articolo è solo una parte del vastissimo numero di opere vintage proposte dal servizio di streaming online.