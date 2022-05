Come saranno gestiti i cameo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia? Sin dall’annuncio del nuovo capitolo delle avventure dello stregone di casa Marvel, sono stati annunciate apparizioni eccellenti, confermate negli ultimi tempi dalla presenza, tra gli altri, dello Charles Xavier di Patrick Stewart. La gestione all’interno di un minutaggio contenuto di una così ricca presenza di camei ha messo alla prova il regista del nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, tanto che il regista di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Sam Raimi, ha spiegato come ha gestito i cameo all’interno della trama del film.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: come saranno gestiti i cameo?

Durante un’intervista con Rolling Stones, Sam Raimi ha voluto spiegare la gestione dei cameo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, tenendo sempre presente che in nessun modo la presenza di queste apparizioni dovesse indebolire la trama del film:

“Credo che se dovesse presentarsi l’occasione, a volte la risposta migliore è lasciare che il personaggio che sta sperimentando questo incontro reagisca in modo verosimile. Ora, se ci fosse un personaggio famoso di un altro universo che compare in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, non sono sicuro che Strange lo riconosca, potrebbe colpirlo senza troppi complimenti. Credo che una reazione spontanea possa essere più divertente e coinvolgente per il pubblico. Li si mette in una posizione tipo ‘Amico, non sai chi è quel tale? O Mio Dio!”, è come se uno sconosciuto incontrasse per la prima volta James Bond sul grande schermo e gli dicesse ‘Amico, bevi il Martini come lo preparo io. Hai capito?’ ‘Ma non conosci James Bond?’. Si tratta di un diverso tipo di divertimento per il pubblico”

La presenza di questa dinamica all’interno di Doctor Strange nel Multiverso della Follia non è una novità, considerato quanto visto in Spider-Man: No Way Home, dove abbiamo già sperimentato la presenza di camei illustri e di una ricca presenza di personaggi provenienti dal multiverso.

