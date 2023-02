Ritorna la UEFA Champions League con gli ottavi di finale e tra le partite più attese delle italiane spicca Eintracht Francoforte – Napoli di martedì 21 febbraio 2023 al Deutsche Bank Park di Francoforte. Il fischio d’inizio è atteso per le ore 21:00.

Il Napoli vola in Germania per cercare il colpaccio visto il meraviglioso campionato di Serie A TIM che sta, finora, disputando. Osimhen e compagni faranno di tutto per raggiungere una storica qualificazione ai quarti, ma davanti a loro troveranno la vincitrice dell’ultima edizione dell’Europa League. I tedeschi, tuttavia, stanno giocando una Bundesliga nella media, sebbene comunque si trovino in piena zona Europa a pochi punti dal primo posto. Insomma, la partita sarà combattuta e si prospettano non pochi colpi di scena. Si tratta comunque della gara di andata, tutto si deciderà al ritorno a Napoli il 15 marzo 2023.

Dove vedere la partita?

Eintracht Francoforte – Napoli si gioca martedì 21 febbraio 2023 al ‘Deutsche Bank Park’ di Francoforte: calcio d’inizio della partita alle ore 21:00. La partita potrà essere vista sia su Sky che in chiaro su Mediaset su Canale 5. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport Football e sul canale numero 252 del satellite o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, vi è anche la possibilità di seguirla in streaming gratuito sfruttando l’applicazione o il sito browser Sportmediaset.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Eintracht Francoforte dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1 con Kolo Muani unica punta d’attacco davanti a Lindstrom e Gotze. Al centrocampo dovrebbero essere confermati Kamada, Sow e Max con Kanuff in vantaggio su Buta, mentre in difesa il tridente dovrebbe essere composto da Tuta, Ndicka e Hasebe al posto di Smolcic.

Il Napoli, invece, sfrutterà il 4-3-3 con Osimhen, Kvaratskhelia e Lozano (in vantaggio su Politano) in attacco, Anguissa, Lobotka e Zielinski al centrocampo e difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui preferito a Olivera.