Mancano appena una manciata di partite alla fine del campionato di Serie A TIM e tra quelle più attese della nuova giornata vi è sicuramente Inter – Empoli di venerdì 6 febbraio 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18:45.

La lotta scudetto è più viva che mai, nonostante la brutta sconfitta subita dai nerazzurri nella partita di recupero contro il Bologna. La squadra di Simone Inzaghi è reduce da una vittoria fuori casa contro l’Udinese e spera ancora di ottenere l’ambito titolo contro un combattivo Milan che sembra non perdere nessun punto prezioso per strada. L’Empoli allenato da Aurelio Andreazzoli, invece, proviene da un’amara sconfitta contro il Torino in casa e per questa ragione cercherà di fare di tutto per mettere alle spalle la cocente delusione.

Dove vedere la partita?

Inter – Empoli, quindi, è in programma venerdì 6 febbraio 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il fischio d’inizio fissato alle ore 18:45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi con il commento tecnico di Marco Parolo.

Probabili formazioni