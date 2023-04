Ritorna la Serie A TIM 2022/23 con la sua trentesima giornata e tra le partite più attese spicca Inter – Monza di sabato 15 aprile 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. Il calcio d’inizio è atteso per le ore 20:45.

I nerazzurri cercano un’importante vittoria anche in campionato dopo aver disputato una grande partita all’andata di quarti di finale in casa del Benfica. In Serie A, infatti, la vittoria manca dal 5 marzo e in ben quattro giornate è solo uno il punto guadagnato. Il Monza, a sua volta, non sta passando un altrettanto bel periodo perché nelle ultime quattro partite ha registrato tre pareggi e una sconfitta. La partita non sarà semplice e si preannuncia ricca di colpi di scena, considerando anche che all’andata ci fu un rocambolesco pareggio per 2 a 2.

Dove vedere la partita?

Inter – Monza, quindi, si giocherà sabato 15 aprile 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Probabili formazioni