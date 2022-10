Arriva la nona giornata di Serie A TIM 2022/23 e con essa l’attesissima partita Milan – Juventus di sabato 8 ottobre 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. Fischio d’inizio fissato per le ore 18:00.

La partita è già di per sé molto importante, ma mette in mostra due squadre con un inizio di campionato molto differente. Il Milan ha finora raccolto 17 punti grazie a cinque vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. La Juventus, invece, è ferma a tredici punti avendo vinto solo tre partite su otto giocate. Entrambe le formazioni cercheranno di acciuffare i tre preziosi punti ma dovranno fare i conti anche con tante assenze tra infortuni e squalifiche. Insomma, si prospetta una partita al cardiopalma tra due grandi squadre le quali hanno avuto risultati diametralmente opposti nelle ultime uscite europee: Milan battuto dal Chelsea e Juventus con una bella vittoria contro il Maccabi Haifa.

Dove vedere la partita?

Milan – Juventus si gioca sabato 8 ottobre 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il calcio d’inizio previsto alle ore 18:00. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Dario Marcolin.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Milan scenderà in campo con l’ormai consueto 4-2-3-1 ma dovrà fare i conti con numerosi infortuni. Punta d’attacco Giroud sorretto nelle retrovie da Krunic, Brahim Diaz e Leao. Al centrocampo gli instancabili Tonali e Bennacer, mentre rivoluzione in difesa dove vi saranno Dest, Kalulu, Tomori e Ballo-Tourè. In porta, infine, ancora Tatarusanu.

La Juventus, invece, potrebbe passare al 3-5-2 con Vlahovic e Milik in attacco, Cuadrado, McKennie, Paredes, Rabiot e Kostic al centrocampo e Bremer, Bonucci e Danilo in difesa.