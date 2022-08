I campioni d’Italia in carica sono pronti ad aprire la quarta giornata di Serie A TIM giocando fuori casa contro il Sassuolo. Il match è atteso al Mapei Stadium di Reggio Emilia martedì 30 agosto 2022 alle ore 18:30.

I rossoneri sono a quota 7 punti i classifica grazie all’ottima vittoria a San Siro contro il Bologna e sono alla ricerca del terzo successo in quattro partite. Il Sassuolo, invece, è a quota 4 punti grazie a due risultati utili consecutivi tra cui il pareggio registrato fuori casa contro lo Spezia. Entrambe le squadre, comunque, cercheranno di vincere per proseguire al meglio la loro corsa verso lo scudetto, con il Milan in particolare che dovrà dimostrare di meritarlo nuovamente.

Dove vedere la partita?

Sassuolo – Milan si giocherà in infrasettimanale martedì 30 agosto alle ore 18:30 al Mepei Stadium di Reggio Emilia con il fischio d’inizio fissato per le 18:30. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Sassuolo dovrebbe presentarsi con un modulo 4-3-3 che vedrà Berardi, Pinamonti e Defrel in attacco, Frattesi, Lopez e Thorsvedt al centrocampo e Toljan, Erlic, Ferrari e Rogério in difesa.

Il Milan, invece, potrebbe scendere in campo con l’ormai consueto 4-2-3-1 con Giroud unica punta d’attacco davanti a Saelemaekers, De Ketelaere e Leao, Tonali e Bennacer al centrocampo e Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa.