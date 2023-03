Ritorna la Serie A TIM 2022/23 con la ventisettesima giornata e tra le partite più attese spicca Torino – Napoli di domenica 19 marzo 2023 allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00.

Il Torino, forte del successo contro il Lecce, farà di tutto per provare a vincere la partita per ottenere un piazzamenti in Europa grazie ai suoi 37 punti. Dall’altra parte, però, c’è un Napoli mostruoso, totalmente solo in vetta alla classifica con ben 68 punti (+18 dalla seconda) e già in festa per aver raggiunto la storica qualificazione ai quarti di UEFA Champions League. Le statistiche sono tutte a favore degli azzurri, ma il calcio riesce a regalare sempre delle sorprese.

Dove vedere la partita?

Torino – Napoli, quindi, si gioca domenica 19 marzo 2023 allo stadio Olimpico Grande Torino con il calcio d’inizio fissato alle ore 15:00. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico affidato a Massimo Gobbi.

Probabili formazioni