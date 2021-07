Secondo quanto riportato da Giant Freakin Robot, Netflix ha annunciato che la serie di videogiochi di ruolo a tema fantasy Dragon Age, sviluppata dalla società Bioware e pubblicata da Electronic Arts per PlayStation 3, Xbox 360, macOS e Microsoft Windows, sarà trasposta in live-action.

Ora, Netflix non è certo nuovo nell’adattamento di videogiochi in quanto si è già occupato di The Witcher, la cui seconda stagione uscirà questo inverno, diventata presto una delle serie più popolari della piattaforma. Quindi, se fatto bene, anche l’adattamento live-action di Dragon Age potrebbe raggiungere un successo simile, ma andiamo per ordine.

Dragon Age: Netflix al lavoro sulla serie live-action

Creato da BioWare, l’universo di Dragon Age trae ispirazione dalla tradizione fantasy europea. Ambientato nel continente immaginario del Thedas, un tempo sotto il dominio dell’Impero Tevinter, dopo la sua frammentazione, decine di nazioni diverse sono nate su di esso. Questo universo è popolato non solo dagli esseri umani ma anche da Nani, Elfi, Qunari, una razza di giganti guerrieri, senza contare la Prole Oscura, Draghi e Demoni.

I personaggi più importanti della serie, che fanno la loro comparsa in tutti i capitoli con ruoli differenti e che sono determinati nella trama, sono sei, ovvero Alistair, Leliana, Morrigan, Flemeth, Cassandra Pentaghast e Varric Tethras. Ora, per quanto riguarda l’adattamento live-action, Netflix non ha svelato nessun dettaglio importante riguardante lo sviluppo della serie e come effettivamente verrà realizzata.

Esistono tre videogiochi tratti dalla serie principale, Dragon Age: Origins, Dragon Age II, Dragon Age: Inquisition e in produzione è Dragon Age 4, e quattro spin-off (Journeys, Legends, Heroes of Dragon Age e The Last Court) che sono stati lanciati nel corso degli ultimi dieci anni. È ragionevole che questa serie cominci intorno agli eventi relativi di Dragon Age: Origins, e che da essi lavori per costruire il mondo di Dragon Age.

Una delle domande fondamentali riguarda chi sarà il protagonista. Infatti la serie videoludica è composta da numerosi personaggi principali e secondari, più i sei già citati prima, quindi c’è da chiedersi quali di essi verranno scelti nell’adattamento e da dove fare iniziare la storia.

Non ci resta quindi che attendere nuove informazioni. Nel frattempo vi suggeriamo di recuperare Dragon Age: Inquisition per PlayStation 4 disponibile su Amazon!