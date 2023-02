In base alla prima illustrazione chiave apprendiamo che Rufy nella serie tv di One Piece per Netflix si presenta in maniera diversa. Il particolare non è passato inosservato agli occhi dei fan i quali hanno subito sottolineato che il protagonista e aspirante Re dei Pirati, interpretato da Inaki Godoy, indossa delle scarpe normali e non i classici sandali.

I pirati di "Cappello di Paglia" nel poster della serie tv di One Piece

Ecco perchè nella serie tv di One Piece Rufy si presenta in maniera diversa

Emily Rudd (Nami nella serie tv), in risposta alla domanda relativa da parte di un appassionato mediante il proprio profilo ufficiale Instagram, ha giustificato il cambio nelle calzature dichiarando che essa e i suoi colleghi hanno cercato nel limite delle loro possibilità di realizzare la maggior parte delle acrobazie, colmando le lacune servendosi della talentuosa squadra di stuntman. La Rudd, aggiungendo, rivela che calzature hanno permesso a Godoy di mostrare chiaramente e in maggior sicurezza le sue abilità acrobatiche, nonostante fosse in ogni caso noto che nel manga e nell’adattamento anime Rufy indossi dei sandali.

Ricordiamo che la serie tv avrà inizio nel corso del 2023.

La serie televisiva live action Netflix hollywoodiana è prodotta da Tomorrow Studios, una partnership tra ITV Studios, con Steven Maeda nel ruolo di showrunner e co-sceneggiatore, Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders) come sceneggiatore e Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf), Becky Clements (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) e Eiichiro Oda nel ruolo di produttori esecutivi della serie.

Annunciata nel 2017, le riprese della seria si stanno svolgendo in quel di Città del Capo (Sud Africa). La serie ha già un logo e un titolo del primo episodio, ossia Romance Dawn. La serie è parte delle celebrazioni del 20 anni del manga e adatterà i primi eventi dell’arco narrativo di Romance Dawn per un totale di 10 episodi.

Poster di Rufy per la serie tv Netflix di One Piece

Il cast principale si compone come segue: Inaki Godoy (Go, Youth!, Who Killed Sara?) nei panni di Monkey D. Rufy, Mackenyu “Arata” Maeda (Rurouni Kenshin: Final Chapter, Pacific Rim: Uprising), nei panni di Roronoa Zoro, Emily Rudd (Fear Street, Hunters), nei panni di Nami, Jacob Romero Gibson (Greenleaf, All Rise) nei panni di Usopp, Taz Skylar (Boiling Point, Villain) nei panni di Sanji, Mckinley Belcher (Ozark, FBI) nei panni di Arlong, Jeff Ward (Agents of S.H.I.E.L.D.) nei panni di Buggy “Il Clown”, Vincent Regan (300) nei panni di Garp, Ilia Soleys Paulino (The Sex Lives of College Girls) nei panni di Alvida, Morgan Davies (Evil Dead Ris) nei panni di Koby, Aidan Scott (The Kissing Booth 2) nei panni di Helmeppo, Peter Gadiot (My Spy Family, Another Girl) nei panni di Shanks “Il Rosso”, Jean Henry nei panni di Fullbody, Len-Barry Simons nei panni di Chew.

Cliccate qui per scoprire le ultime aggiunte al cast.

One Piece, il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga in Giappone ha raggiunto i 1066 capitoli e 104 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 102 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).

one piece volume 102

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation, in corso ininterrotto dal 1999 con all’attivo 1050 episodi totali, che sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano. In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset con 628 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperate qui gli ultimi dettagli.

Ricordiamo che Toei Animation ha pubblicato un nuovo film animato di One Piece, One Piece Film Red, uscito in Giappone il 6 agosto 2022 e in Italia è atteso nelle sale doppiato in italiano a dicembre 2022. per Anime Factory. Lo abbiamo visto in anteprima al Lucca Comics & Games 2022, pertanto invitiamo a leggere qui la nostra recensione.