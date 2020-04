Esplorazioni Pokémon arriva su K2

Il sito ufficiale italiano di The Pokémon Company ha confermato che Esplorazioni Pokémon, la ventitreesima stagione della serie anime principale, arriverà entro la fine dell’anno su K2.

Nella stagione, che sarà appunto sottotitolata Esplorazioni Pokémon, Ash si lascia la regione di Alola alle spalle con un nuovo obiettivo: girare il mondo! Così il nostro eroe viaggerà insieme a Goh, il suo nuovo amico ed entusiasta scopritore del mondo dei Pokémon. Ash è più determinato che mai a diventare un Maestro di Pokémon mentre Goh è intenzionato a catturare un esemplare di ogni specie, compreso il misterioso Mew… Tante entusiasmanti avventure attendono i nostri eroi nel viaggio attraverso il meraviglioso mondo dei Pokémon!

Eccovi il primo teaser trailer della serie:

Gli episodi di Esplorazioni Pokémon arriveranno su K2 – canale 41 del digitale – entro la fine del 2020; è previsto sempre per quest’anno anche il nuovo lungometraggio Pokémon The Movie: Coco la cui data di uscita giapponese prevista è invece fissata per il 10 luglio.

Pokémon è un media franchise creato nel 1996 da Satoshi Tajiri. È incentrato su delle creature immaginarie chiamate “Pokémon”, che gli umani possono catturare, allenare e far combattere per divertimento. Il franchise nasce come coppia di videogiochi sviluppati da Game Freak e pubblicati da Nintendo per la console portatile Game Boy. L’enorme successo ottenuto in tutto il mondo ha portato alla creazione di ulteriori videogiochi, anime, film, manga, un gioco di carte collezionabili, libri e innumerevoli gadget e giocattoli.

Il nome è una parola macedonia originata dalla coppia di parole inglesi Pocket Monsters (mostri tascabili). Durante i combattimenti i Pokémon non sanguinano, né possono perire a causa di un incontro. Se vengono sconfitti o sono esausti, i Pokémon perdono conoscenza e divengono inutilizzabili nelle battaglie. Questa particolarità ha permesso a Tajiri di creare un gioco di lotta senza tuttavia farlo diventare violento.