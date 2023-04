La presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha rilasciato un piccolo aggiornamento sull’avanzamento del prossimo film di Star Wars di Taika Waititi.

A che punto è il film Star Wars di Taika Waititi?

Durante una recente intervista con Variety, secondo quanto riportato, ha rilasciato alcune informazioni, seppur vaghe, sullo stato del prossimo film di Star Wars di Taika Waititi. Ecco le sue parole:

Taika sta ancora lavorando. Sta scrivendo lui stesso la sceneggiatura. Non vuole davvero coinvolgere altri in quel processo e non lo biasimo. Vogliamo proteggerlo ed è quello che sta facendo. Ma il giorno giusto arriverà.

Star Wars

Attualmente il film di Star Wars di Taika Waititi non ha un titolo ufficiale ne una data di uscita pianificata, si prevede però che Waititi apporterà il suo stile unico e la sua sensibilità comica alla saga.

Star Wars: tre nuovi film per ampliare l’universo della saga

La saga di Star Wars continua ad ampliarsi con l’annuncio di tre nuovi film, diretti rispettivamente da James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy. Ogni film esplorerà diversi periodi della storia di Star Wars, dalla nascita della Forza ai giorni attuali dell’universo della saga.

Il film di Mangold, L’Alba dello Jedi, sarà ambientato nel passato e fornirà una visione approfondita dell’origine della Forza e dei Jedi. Il regista ha dichiarato che il film fornirà risposte a molte domande fondamentali, come da dove viene la Forza, come è stata trovata, chi l’ha scoperta e chi era il primo Jedi. Il film di Filoni, invece, sarà ambientato nell’attuale universo di Star Wars e vedrà coinvolti gli eventi di The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka. Infinr, il terzo film di Obaid-Chinoy racconterà la storia della ricostruzione del nuovo Ordine Jedi 15 anni dopo gli eventi di Star Wars: L’ascesa di Skywalker.

L’offerta di Disney Plus