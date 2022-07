Dopo tre stagioni, e una quarta già annunciata, The Boys si è confermata una delle serie TV più apprezzate e al tempo stesso discusse degli ultimi anni. Sulla popolarità dello show è intervenuto Tomer Capone, interprete di Frenchie, che in una recente intervista ha espresso una dichiarazione controversa: non riesce più a guardare allo stesso modo i film sui supereroi proprio per via di The Boys.

Ai microfoni di Uproxx l’attore ha spiegato che, a suo modo di vedere, lo show ha radicalmente cambiato il modo di vedere eroi in costume: “Devo ammetterlo, The Boys ha completamente rovinato la mia esperienza con i supereroi. Quando vedo dei tizi in spandex sullo schermo non ci credo più. Negli ultimi 10 anni tutti sono stati coinvolti nell’intera faccenda dei supereroi, cercando di scappare dalla realtà, ma The Boys ha completamente capovolto il genere”.

Una frecciatina non troppo velata allo strapotere mediatico dei film Marvel avuto negli ultimi anni. Tomer ha poi aggiunto: “Grazie a The Boys vediamo come si comportano i supereroi davanti allo specchio quando stanno finendo la loro giornata. Di cosa parlano veramente quando si tolgono lo Spandex”.

The Boys, serie nominata agli Emmy è basata sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di produttore esecutivo. I primi tre episodi della terza stagione hanno debuttato venerdì 3 giugno e l’epico finale di stagione arriverà venerdì 8 luglio.

The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi – famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi – abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. Intenti a fermare i supereroi corrotti sono i The Boys, un gruppo di vigilanti che porta avanti un’impresa eroica per svelare la verità sui Seven e su Vought – la società multimiliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti. È una lotta tra i “senza potere” e i “potentissimi”.