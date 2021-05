Friends: teaser e data di uscita della reunion per HBO Max

L’attesa dei fan è stata finalmente ripagata! HBO Max ha appena diffuso sul suo canale YouTube ufficiale il teaser della reunion speciale di Friends, una delle sit com più celebri di sempre, trasmessa dal 1994 al 2004 su NBC. Sono passati esattamente 17 anni, dunque, dalla messa in onda dell’ultimo episodio.

A bordo del progetto torneranno Courtney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, membri del cast originale che, questa volta, figureranno anche da produttori esecutivi. La reunion è stata girata nel mitico appartamento di Monica, set ricreato dai Warner Bros Studios a Burbank, in California, e arriverà sulla piattaforma di streaming il 27 maggio.

Il grande ritorno di Friends, ecco il teaser della reunion

La reunion doveva essere distribuita su HBO Max a maggio dello scorso anno, in concomitanza con il debutto della piattaforma, ma lo scoppio della pandemia ha causato evidenti ritardi per le riprese. La difficoltà primaria è stata quella di rimettere assieme il cast originale, ma Warner è riuscita nel grande intento.

Quest’evento speciale fornirà anche una panoramica inedita sui retroscena della serie, diventata a tutti gli effetti un cult generazionale. Come sottolineato più volte dai produttori, la reunion di Friends non sarà un episodio nuovo di zecca, ma uno speciale in cui gli attori andranno fuori copione, non interpretando i loro storici personaggi.

Tra le guest star della reunion figurano anche grandi nomi come Lady Gaga, David Beckham, Kit Harrington e Cindy Crawford. La serie è entrata a tutti gli effetti in simbiosi con la cultura pop, a tal punto che è stato messo in vendita il mitico divano su cui si sono seduti i protagonisti, dando vita a gag esilaranti ancora oggi ricordate. Friends è stata di recente messa anche nel catalogo delle produzioni Netflix.

Leggi anche: LEGO, il nuovo set Gli appartamenti di Friends è ufficiale

In attesa della reunion, potete recuperare tutte le stagioni di Friends nel cofanetto Blu-Ray da collezione che trovate, a un prezzo accessibile, cliccando qui.