I gadget e regali imperdibili a tema Frozen 2

Avete appena visto Frozen 2 e non riuscite a togliervi dalla mente i brani di questo nuovo film targato Disney? Non riuscite a immaginare una vita senza anche un solo ricordo da portare con voi di Elsa, Olaf, Anna e gli altri compari della saga? Non lasciatevi scappare allora questi interessanti gadget, oggetti e accessori che andiamo a consigliarvi per fare, o farvi, un regalo che vi riempirà di gioia come potrebbe fare altrimenti “un caldo abbraccio”!

Il castello di Arendelle

Che siate digiuni o meno del nuovo film, non potete perdervi una delle ambientazioni centrali della storia, il Castello di Arendelle, la dimora di Elsa e Anna, dove tutto è iniziato e dove hanno trascorso insieme tutta la loro vita. Il castello in formato LEGO presenta a grandi e piccini la riproduzione di alcune stanze proporzionate e in scala, senza dimenticare che la scatola, oltre a contenere i preziosi mattoncini e oggetti per costruire il castello, avremo a disposizione anche tutti i vostri personaggi preferiti del film. Adatto a bambini dell’età di cinque anni in su, questa scatola contiene un vero tesoretto per tutti i veri appassionati della storia.

Se invece siete appassionati di puzzle in 3D, non potete perdervi l’occasione di acquistare la riproduzione dell’intero edificio del castello, grazie alla versione Ravensburger che conta ben 216 pezzi uniti dalla tecnologia easyclick. Grazie a questa costruzione, potrete ricreare il castello di Arendelle con decorazioni sulle mura esterne che rappresentano i personaggi del film.

Non di meno è la riproduzione in plastica proposta da Disney, ad altezza di 1,5 metri, per far vivere ai più piccoli le emozioni della ricreazione di Arendelle a casa propria, con luci, un balcone mobile e 7 stanze con accessori.

Hasbro multipack personaggi Frozen 2

Un giro sulla slitta di Kristoff? Momenti di gioco spensierato per i più piccoli o collezionismo amatoriale e preziosissimo per i fan della storia di Frozen? Non potete perdervi il multipack firmato Hasbro, che contiene la bambola di Elsa, Anna, Kristoff, Olaf, la renna Sven e la sua slitta, un pacchetto completo con tutti i personaggi del film in una riproduzione accurata e con tutti i dettagli del caso. Riproduzioni di buone dimensioni e consigliate per tutti i fan, a prescindere dalla loro età.

Frozen Puzzle Clementoni

Un passatempo sempreverde è rappresentato dalla costruzione di puzzle con scene direttamente tratte dai film della storia di Elsa e Anna, ognuno con disegni sempre diversi e varie quantità di pezzi disponibili per ciascun puzzle. Proponiamo quindi una serie di puzzle Clementoni, adatti soprattutto per i più piccoli, grazie al numero non troppo elevato di pezzi e a immagini precise e suggestive.

Costume ufficiale Anna e Elsa

Come non dare spazio anche ai cosplayer (o a chi semplicemente cerca un costume per vari eventi, Carnevale ecc)? Consigliamo di calarvi letteralmente nei panni di Anna e Elsa e diventare delle vere e proprie principesse Disney, grazie ai costumi ufficiali di queste due incredibili e fortissime donne!

CD Colonna sonora ufficiale

Non neghiamolo, è impossibile: le musiche del nuovo film vi hanno davvero stregato e non vedete l’ora di ascoltare di nuovo tutte le canzoni che vi hanno emozionato dalla prima all’ultima nota! Vi consigliamo allora la raccolta delle canzoni tratte dal film, sia in versione originale, sia in versione italiana.

Wall Sticker 3D

Non poteva mancare un incredibile sticker per le mura della vostra casa, appendendo un fondale magico e davvero struggente che ripropone una visuale meravigliosa di Arendelle al tramonto, con i personaggi del film, per rendere più magica l’atmosfera in casa vostra. Vi consigliamo questo sticker 3D a tema Frozen 2, misure 60×45 cm.