Gioco di ruolo: le uscite di aprile 2020

Se lo scorso mese di Marzo è stato un po’ avaro di novità in ambito gioco di ruolo “carta e penna”, Aprile non sembra voler cambiare questo trend negativo, con pochissime novità in uscita, complice la situazione mondiale che sta frenando le spedizioni. Inoltre, alcuni editori che frenano le uscite più interessanti in speranzosa attesa che si possano svolgere alcune importanti fiere del settore, come il Play di Modena, che si sarebbe dovuto tenere lo scorso fine settimana e che è stato ottimisticamente posticipato ai giorni 22-24 maggio 2020 (qui la news dedicata).

Vediamo insieme cosa propone il mercato italiano per questo mese di Aprile 2020.

Need Games!

Cyberpunk RED Jumpstart Kit

Da alcuni giorni, il Jumpstart Kit di Cyberpunk RED in versione italiana è acquistabile in prevendita, con consegna immediata della versione digitale. La scatola è la versione introduttiva della nuova edizione del gioco di ruolo del brand Cyberpunk di R. Talsorian Games, uscita in inglese nell’estate del 2019, e tradotta in italiano da Need Games!. La data prevista di uscita del prodotto fisico completo è intorno alla fine di maggio 2020, ma la versione digitale del contenuto della scatola sarà fornito immediatamente a chi pre-acquisterà il prodotto.

Per maggiori informazioni sul contenuto della versione italiana del Cyberpunk RED Jumpstart Kit voi rimandiamo a questo nostro articolo, mentre per una recensione più approfondita del prodotto, riferita all’edizione in lingua inglese, vi rimandiamo a questo speciale in due parti: parte 1, parte 2.

Isola Illyon Edizioni

Ryuutama

Ryuutama (letteralmente “uovo di drago”) è un gioco di ruolo fantasy all’occidentale interpretato dall’autore Giapponese Atsuhito Okada. Già dalle illustrazioni si può intuire come il gioco sia ispirato ai classici videogiochi JRPG (prima di tutti Final Fantasy). Colori pastello, tanta esplorazione e… draghi.

Come in molte ambientazioni fantasy scritte da giapponesi, il mondo di Ryuutama si basa su un delicato equilibrio naturale. Questo mondo è infatti generato dal potere dei quattro Draghi delle Stagioni, e tutto ruota intorno alle storie dei personaggi e alla cura delle uova dei futuri draghi.

Dreamlord Games

Never Tell Me the Odds

Never Tell Me the Odds consentirà a tutti i giocatori di vestire i panni di una canaglia dello spazio, qualcuno abituato a vivere grazie a violenza, sotterfugio e astuzia e privo di ogni legame. O quasi… Perché nell’universo c’è solo una cosa a cui il personaggio sarà strettamente legato e ora, a causa del suo passato, è in pericolo e per proteggerla i giocatori potranno ritrovarvi a perdere tutto.

Never Tell Me the Odds è un gioco adrenalinico, in cui si rischia tutto con il lancio di moneta. Ricco di tabelle per creare la propria personalissima canaglia e una galassia ricca di pianeti, alleati e antagonisti mortali.

FANTASTORIE

Disponibile al pre-ordine, con consegna immediata della versione digitale del prodotto e spedizione del prodotto fisico dopo la conclusione della fiera Play di Modena 2020, FANTASTORIE è un gioco di ruolo destinato a un adulto e uno/tre bambini, dove tutti parteciperanno alla creazione di una storia condivisa che possa regalare ricordi duraturi, in una sfida fatta di creatività e gioco di squadra.

FANTASTORIE vanta un sistema estremamente semplice, il cui regolamento vero e proprio sta tutto in una pagina, in cui ogni cosa sarà possibile, l’unico limite sarà l’immaginazione.

Vediamo ora cosa ci riserva marzo per il mercato estero.

Free League Publishing

Tales from the Loop

È in uscita nei prossimi giorni di aprile lo Starter Set del pluripremiato gioco di ruolo Tales From the Loop basato sull’omonimo artbook narrativo dell’artista svedese Simon Stålenhag, al momento in cui scriviamo ancora disponibile esclusivamente in pre-ordine. Il nuovo Boxed Starter Set sarà un prodotto ideale per i nuovi giocatori che vogliono avvicinarsi al gioco di ruolo di Tales From the Loop. Il cofanetto avrà una copertina arricchita con le illustrazioni di Stålenhag realizzate appositamente per l’omonima serie TV uscita nei giorni scorsi su Amazon Prime Video e all’interno conterrà tutto ciò di cui i giocatori hanno bisogno per iniziare:

Un regolamento illustrato che spiega come giocare.

L’avventura completa intitolata The Recycled Boy di Nils Hintze.

Cinque personaggi pre-generati pronti per giocare.

Una grande mappa a colori della terra del Loop.

Dieci dadi personalizzati Tales From the Loop.

Tutti i preordini riceveranno una copia in PDF del gioco completo, subito dopo l’acquisto. Nei giorni scorsi, inoltre, Wyrd Edizioni ha annunciato che si occuperà della traduzione in italiano del gioco di ruolo Tales From the Loop, che vedrà la luce attraverso una campagna Kickstarter di cui ancora non si conosce la data di inizio.

Mörk Borg

In questi giorni è stata annunciata la notizia che il 15 aprile partirà la campagna Kickstarter per finanziare FERETORY, un volumetto di espansione per il gioco di ruolo fantasy apocalittico Mörk Borg (di cui potete leggere la nostra recensione), pubblicato da Free League Publishing sotto la sub etichetta Free League Workshop.

FERETORY conterrà un cospicuo numero di contenuti creati dalla community, tra cui nuove classi, avventure, tesori e molto ancora, oltre a tutta una serie di materiali ufficiali esclusivi.

Modiphius Entertainment

Dishonored: The Roleplaying Game Core Rulebook

Modiphius Entertainment nei giorni scorsi ha annunciato il via ai pre-ordini per il manuale base del gioco di ruolo Dishonored: The Roleplaying Game, basato sulla celebre saga videoludica. Sporco e decadente, quello di Dishonored è un universo teslapunk dai toni vittoriani, pregno di porti luridi, gente afflitta da pestilenze immonde e sontuose feste in maschera tra i decadenti nobili locali.

Il titolo utilizzerà il motore di gioco proprietario di Modiphius, il 2d20 system, utilizzato anche nel gioco di ruolo di Conan. Secondo tali regole, le azioni di gioco hanno successo solamente quando il lancio di due dadi a 20 facce ha un risultato inferiore alla somma degli attributi e delle abilità del personaggio.

In Dishonored: The Roleplaying Game, i giocatori si immergono nel turbolento Impero delle Isole, e vivranno storie di tradizioni occulte, intrigo e dramma. Il manuale base conterrà tutte le regole e le informazioni di base indispensabili a dare il via alle avventure dei giocatori.

La consegna del gioco è prevista per giugno 2020, ma chi effettua il preordine potrà scaricare immediatamente la copia digitale del manuale, che è comunque anche acquistabile a sé per chi non dovesse essere interessato a possedere una copia fisica del prodotto. Chi dovesse acquistare solo la copia digitale, riceverà comunque uno sconto sull’eventuale acquisto futuro della copia fisica del manuale.

Judge Dredd & The Worlds of 2000 AD

Nei giorni scorsi, Modiphius Entertainment ha annunciato il lancio del gioco di ruolo Judge Dredd & The Worlds of 2000 AD e della sua prima espansione, Judge Dredd: The Robot Wars.

Il manuale base mette a disposizione dei giocatori la possibilità di esplorare a fondo il mondo del celebre fumetto Judge Dredd e dei comics 2000 A.D., settimanale antologico britannico interamente dedicato alla fantascienza.

Judge Dredd: The Robot Wars, invece, i robot si stanno rivoltando contro i loro padroni umani in tutta Mega-City One. Il caos dilaga nel momento in cui il carismatico leader dei robot, Call-Me-Kenneth, raduna attorno a sé i robot della città e solo i giudici si pongono sulla sua strada.